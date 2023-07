Noch hält die 16.000 im DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Den Test der 16.000 hat der Deutsche Aktienindex gestern zunächst erfolgreich bestanden. Allerdings könnte die Marke heute erneut zum Ziel werden. Zwar hat die US-Notenbank die Leitzinsen wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht, hielt sich allerdings sehr bedeckt, was ein mögliches Ende des Zyklus angeht. Im Gegenteil, Fed-Chef Powell ließ sich die Option offen, im September ein weiteres Mal an der Zinsschraube zu drehen, was derzeit nur die wenigsten Anleger auf dem Schirm haben dürften. Mit einem Tag Verzögerung und einer ebenfalls weiter restriktiven Europäischen Zentralbank am Nachmittag könnte die Enttäuschung die Börsen dann doch noch nach unten ziehen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Mit den deutschen Autobauern geht es wieder bergauf. Mercedes-Benz konnte den Gewinn im zweiten Quartal um 14 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro steigern. Hinzu kommt eine Prognoseerhöhung für das Gesamtjahr. Und auch bei Volkswagen läuft es wieder besser. Die Lieferengpässe, die die Produktion zuletzt belasteten, sind beinahe komplett verschwunden. Im ersten Halbjahr haben die Wolfsburger 13 Prozent mehr Autos ausgeliefert als noch im Jahr zuvor. Auch im Gesamtjahr sollen die Erlöse um mindestens zehn Prozent gesteigert werden.

Die Aktienkurse hinken diesen guten Nachrichten allerdings weiter hinterher. Die Anleger scheinen dem Braten noch nicht ganz zu trauen, auch die dadurch hohen Dividendenrenditen der Autobauer im Vergleich zu anderen DAX-Werten locken sie noch nicht in den Sektor.