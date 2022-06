Noch günstig einsteigen, in Edelmetalle und Edelmetallaktien!

Bis zu einer Überbewertung müssten sich Rohstoffe vervielfachen, so Marktbeobachter!

viele Analysten sind sich einig, der Bullenmarkt für Rohstoffe beginnt gerade erst. Demzufolge sind Rücksetzer als ideale Kauf- oder Nachkaufgelegenheiten zu sehen. Vergleicht man nämlich die Renditen des Rohstoffindex von Goldman Sachs mit dem Niveau des US-Aktienmarktes, gemessen am Dow Jones Industrial Average, dann ergibt sich ein eindeutiges Bild.

Normalerweise stehen Rohstoffe und Finanzaktien in umgekehrter Beziehung zueinander. Rekonstruiert man den Rohstoffindex von Goldman Sachs bis ins Jahr 1900 zurück, dann waren die Rohstoffmärkte gegenüber dem Aktienmarkt viermal stark unterbewertet. Und das war, bzw. ist in den Jahren 1929, Ende der 1960er sowie Ende der 1990er Jahre und jetzt der Fall. Hatte ein Anleger in diesen drei vorangegangenen Phasen in Rohstoffe oder Rohstoffaktien investiert, dann konnte er hohe Renditen einfahren.

Dabei unterschieden sich alle drei Phasen komplett voneinander. Jeweils waren Deflation, Depression, und Inflation Gründe für den Zusammenbruch der Aktienmärkte sowie ein steigender Ölpreis der Trigger für massive Preissteigerungen bei Rohstoffen und Edelmetallen. Mit welchen Problemen und Unsicherheiten die Welt heute zu kämpfen hat, ist bekannt. Damit ist die Zeit reif für einen signifikanten Anstieg vieler Rohstoffpreise.

Gute Aktien werden stark performen, das scheint sicher. Deshalb sollte man schon jetzt Aktien wie Osisko Development (WKN: A3DK8G) und Calibre Mining (WKN: A2N8JP) auf der Watchlist haben oder in das Depot aufnehmen. Denn diese Unternehmen überzeugen immer wieder mit hervorragenden Meldungen, so auch jüngst wieder!

Osisko Development meldet weiteres hochgradiges ‚Best-of‘ vom ‚Cariboo‘-Goldprojekt!

Mit satten 19,81 g/t Gold (Au) über 9,80 m sowie anderen sensationellen Treffern kann Osisko Development (WKN: A3DK8G) mit einem kräftigen Schlussakkord seine 2021´er Explorations- und Ressourcen-Umwandlungs-Bohrkampagne auf seinem ‚Cariboo‘-Goldprojekt im hochgradigen British Columbia beenden. Insgesamt 163 Bohrlöcher über 60.272 m ging das Unternehmen der sich dort befindenden vielversprechenden ‚Shaft‘-Zone weiter und tiefer auf den Grund.

Dabei förderte man Hochgradiges zutage, wie einige Bohrlöcher eindrucksvoll zeigen.

Gehaltvolle Bohrproben unterstreichen riesiges Potenzial von ‚Cariboos Shaft‘-Zone!

Bohrloch-Primus IM-21-184 legte neben den eingangs erwähnten fantastischen 9,80 m mit 19,81 g/t Au zudem noch 193 g/t Au über 0,90 m obendrauf.

Ebenso erstklassige Resultate lieferte Bohrloch IM-21-155, mit 85,35 g/t Au über 1 m, inklusive hervorragenden 101 g/t Au über 0,50 m.

Vergleichbar fantastisch waren die Ergebnisse von Bohrloch IM-21-159, das hochgradige 18,80 g/t Au über 6,70 m zutage förderte und zusätzlich mit 159 g/t Au über 0,55 m glänzte.

Diesen großartigen Resultaten wollte Bohrloch IM-21-166 in Nichts nachstehen und lieferte mit 12,35 g/t Au über 5,50 m einschließlich 105 g/t Au über 0,50 m seinen erstklassigen Beitrag zu Osiskos perfekter Performance in der ‚Shaft‘-Zone, seines ‚Cariboo‘-Goldprojekts.

Weitere Highlights der letztjährigen Bohrkampagne waren unter anderem 21,14 g/t Au über 5,70 m inklusive 104 g/t Au über 0,50 m die in Bohrloch IM-21-170 durchteuft wurden, oder auch Bohrloch IM-21-176, dass hervorragende 23,61 g/t Au über 5,80 m lieferte, inklusive einer bemerkenswerten Zugabe von 130 g/t Au über 0,80 m.

Für den krönenden Abschluss dieser hochgradigen Bohrlöcher innerhalb der ‚Shaft‘-Zone sorgten IM-21-182 mit 26,94 g/t Au über 2,40 m einschließlich 102,50 g/t Au über 0,55 m und Bohrloch IM-21-192, das 71,85 g/t Au über 2,05 m und hochgradige 187 g/t Au über 0,60 m zu diesen phänomenalen Bohrresultaten beisteuerte.

https://www.youtube.com/watch?v=rKJhVOB-Dc0

Fazit: Durchgehende Aderkorridore weisen auf weiterhin hochgradige Kontinuität hin!

Sechs der Bohrlöcher durchschnitten die südöstlich von ‚Shaft‘ gelegene ‚Valley‘-Lagerstätte, eines davon namentlich Bohrloch IM-21-201 das einen mineralisierten Aderkorridor durchteufte und dabei auf hochgradige 224 g/t Au über 0,55 m lieferte.

Abgesehen von diesem grandiosen Ergebnis lieferten diese und weitere Bohrproben die ebenso wertvolle Erkenntnis, dass eine Kontinuität der gehaltvollen Aderkorridore über beide Zonen hindurch besteht, auch wenn dieses durch die ‚Jack-of-Clubs‘-Verwerfung getrennt sind. Diese Verwerfung wiederum weist ihrerseits mineralisierte Zonen auf.

Entsprechend optimistisch zeigt sich das Explorationsteam von Osisko Development (WKN: A3DK8G), das anhand der bisherigen Indikatoren von weiterhin großartigen Explorationsergebnissen ausgeht! Dem schließen wir uns an!

Calibre Mining mit fantastischer Prognose auf 25 %ige Gold-Produktionssteigerung!

Mit einem phänomenalen Anstieg der Goldproduktion in den nächsten zwei Jahren setzt Calibre Mining (WKN: A2N8JP) die entscheidenden Weichen für weiteres Wachstum.

Für 2023 sieht der Ausblick auf die konsolidierte Goldproduktion hervorragende 250.000 - 275.000 Unzen vor, ein sattes Plus von 15 % gegenüber 2022. Im Folgejahr 2024 soll Calibres Produktion sogar bei 275.000 - 300.000 Unzen liegen. Das wiederum entspricht einer Steigerung von fetten 25 %.

Die dynamischen Treiber für diese wahnsinnigen Wachstumsaussichten sind die beiden nicaraguanischen Top-Projekte ‚Pavon‘ und ‚Eastern Borosi‘. Vor allem die für Anfang 2023 geplante Erschließung von ‚Pavon Central‘ mit seinen hochgradigen Reserven mit durchschnittlich 6,6 g/t Au und nicht zuletzt die Tagebau-Erschließung des ebenso hochgradigen ‚Eastern Borosi‘-Projekt mit einer Reserve von 6,8 g/t Au, werden ihr gehaltvolles Gewicht zum exorbitanten Goldproduktionsplus von Calibre in den kommenden zwei Jahren in die Waagschale werfen.

Als weiteres Zünglein an dieser Wachstumswaage wird die sehr wahrscheinliche Ressourcenerweiterung entlang der südlichen Erweiterung von ‚Pavon Central‘ und ‚Pavon South‘ dienen.

Zusätzliche wachstumstreibende Variablen!

So phänomenal Calibres Wachstumsprognosen für 2023 und 2024 sind, so unvollständig sind sie derzeit noch. Beispielsweise sind die 50 bis 55 Kilo-Unzen Jahresproduktion des unternehmenseigenen Gold Rock Projekt in Nevada ebenso wenig in der prognostizierten Produktionssteigerung enthalten wie die drei hochgradigen nicaraguanischen Entdeckungen: ‚Volcan‘ und ‚Tranca‘, beide unweit der ‚Libertad‘-Mühle mit ihrer phänomenalen Kapazität von 2,2 Millionen Tonnen/Jahr, und ‚Panteon‘, das inmitten des gehaltvollen ‚Limon‘-Komplex liegt. Hinzu kommen Ressourcenerweiterungs- und Entdeckungsbohrprogramme, die sich in Nicaragua und Nevada insgesamt über 170 km erstrecken werden.

Nicht zuletzt wird Calibres ‚Libertad‘-Mühle mit ihren installierten Überkapazitäten von mehr als 1 Millionen Tonnen pro Jahr eine ressourcen- und kapitalschonende Produktion sicherstellen.

Effektives Betriebsmodell, der Booster für hohe Renditen!

Für Darren Hall, Präsident und Chief Executive Officer von Calibre, ist die phänomenale Produktionssteigerungsprognose nur die logische Summe, die sich aus profitablen Bausteinen ergibt:

„Eine konsolidierte Produktionssteigerung von 25 % bis 2024 – dieses Ziel können wir vor allem dank der hochgradigen Reserven von ‚Pavon Central‘ mit 6,5 g/t Au und ‚Eastern Borosi‘ mit 6,8 g/t Au erreichen. Durch diese phänomenale Steigerung können wir zudem die Kosten pro Unze signifikant senken und damit wiederum höhere Margen erreichen. Da unser Betriebsmodell hoch effektiv ist – von der Genehmigung entsprechender Erschließungen und Minenbauvorhaben bis hin zur Nutzung bereits installierter Mühlenkapazitäten – wird der Name Calibre auch weiterhin für hohe Renditen auf investiertes Kapital stehen.“

https://www.youtube.com/watch?v=2BjrLNvI_Cw&t=179s

Fazit: Es kommt sogar noch besser, denn auch die USA-Projekte bieten erstklassige Aussichten!

Neben den Erfolgsmodellen in Nicaragua entwickeln sich die Projekte in den USA weiterhin erstklassig. Aufgrund von Bohrinvestitionen wird sich die Lebensdauer der ‚Pan‘-Mine in Nevada verlängern und zu einer noch größeren Effizienz ihres Betriebs führen. Beim unweit gelegenen ‚Gold Rock‘-Projekt soll eine zweite produzierende Anlage hinzugefügt werden, womit die Produktion in Nevada verdoppelt werden kann. Diese gewaltige Produktionssteigerung wiederum hat keine Beachtung in der aktuellen konsolidierten Wachstumsprognose gefunden, was letztlich zeigt, wie enorm das Potenzial dieser Firma noch ist!

Mit dieser Produktions-Power im Rücken und den mehr als 77 Mio. CAD an Cash, über die die schuldenfreie Calibre Mining (WKN: A2N8JP) zum Ende des ersten Quartals 2022 verfügte, ist diese Firma einer der solidesten Produzenten am Markt. Vor allem deshalb, weil man - parallel zu Investitionen in wertsteigernde, zukunftsgerichtete Explorationen auch die wenig kapitalintensiven Wachstumsinitiativen aus dem eigenen Cashflow heraus finanzieren kann.

Quellen: Osisko Development, eigener Research und eigene Berechnungen, tradingeconomics.com

Bild-Quellen: Osisko Development, Calibre Mining

