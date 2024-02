Nio: Ist das alles?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Am Montag hat Nio zum Auftakt der Woche satte 3,2 % zugelegt. Damit ist die Hoffnung wieder stärker geworden, zumal die Chinesen an den vorangegangenen fünf Handelstagen schon gut 6 % aufgesattelt haben. Nun liegt Nio immerhin stabil über 5 Euro, was an sich schon ein recht guter Indikator für eine gewisse Stärke ist. Der Abwärtstrend bleibt erhalten – dennoch scheinen sich auch die guten Zahlen der Branche aus China zu bewähren.

Analysten bleiben zuversichtlich

In den vergangenen Wochen war es auf dem Markt in China schwierig geworden. Zusätzlich zu den massiven Verkäufen von Aktien auf dem chinesischen Markt ziehen sich Investoren zurück, was die Aussichten für die Marktentwicklung im Westen trübt.

Nio schafft es zudem verstärken nicht, wirtschaftlich zu überzeugen. Das Unternehmen soll laut Prognosen im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 7,2 Milliarden Euro erzielt haben und 2024 sogar rund 10,3 Milliarden Euro verbuchen. Dies könnte die Netto-Verluste reduzieren, die nach nicht offiziell bestätigten Berichten im letzten Jahr 2,4 Milliarden Euro betrugen. Ggf. werden es 2024 dann 1,5 bis 1,6 Mrd. Euro. Trotz dieser hohen Verluste glauben Analysten an ein potenzielles Wachstum der Aktie um mehr als 65 Prozent, mit einem Kursziel von über 9 Euro. Das wären dann über 80 % – gigantisch!

