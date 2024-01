Nio-Aktie: Was für ein Ding!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio musste am Freitag einen weiteren Verlust hinnehmen – diesmal wurden es -2,4 %. Die Aktie wird zusehends schwächer. In der abgelaufenen Woche verlor der Titel gleich fünfmal hintereinander. Die Notierungen rutschten auf weniger als 7 Euro, nachdem es am Anfang der Woche noch vergleichsweise gut für den Titel aussah – Nio konnte die Marke von 7 Euro verteidigen.

Die Nio-Aktie reagierte somit nicht oder in die falsche Richtung, nachdem China bekanntgab, die eigenen E-Autoverkäufe und die Exporte seien wieder erfolgreich geklettert.

Kein Wunder!

Im Grunde genommen ist es kein Wunder, dass der Titel nicht reagiert, meinen Beobachter. Die wirtschaftlichen Nachrichten genau dieser Aktie sind vergleichsweise schwach. Der Titel bleibt mit den Minuswerten von -34 % in einem halben Jahr auf der Abschussrampe. Die Analysten aber bleiben auch jetzt noch hoffnungsfroh. Der Titel hat einen Aufschlag von 48 % verdient, heißt es heute noch. Die höchste Stufe der Schätzungen erreicht sogar 149 %.

