Nio-Aktie: Reinfall in China!

Nio ist am Freitag massiv in den Süden geschickt worden. Die Kurse verloren gleich mehr als 7 %. Das ist nach dem Verlust am vorhergehenden Donnerstag sicher ein weiterer Schock. Es ging am Donnerstag schon um -2,6 % abwärts. Damit hat die Aktie nun den Kampf um die Marke von 5 Euro aufgenommen. Wenn diese Untergrenze gleichfalls nicht verteidigt wird, stehen nach Auskunft und Meinung von Chartanalysten ggf. sehr harte Zeiten an.

Es gibt nicht die eine Nachricht für Nio

Dabei erklärt sich bis dato nicht, was mit der Aktie passiert oder passiert ist. Denn die Verluste für das abgelaufene Geschäftsjahr gelten ohnehin als hoch. Nio hat dabei ca. 12,4 Milliarden Euro verloren. Die Zahlen sind bis dahin noch nicht offiziell bestätigt worden. Im neuen Jahr, das bereits angelaufen ist, wird ein Verlust von 1,2 Mrd. Euro erwartet. Auch das ist sicherlich kein Turbo für die Aktie.

Denn die Marktkapitalisierung ist wahrscheinlich bezogen auf diese Verluste zu hoch. Sie liegt bei 10,4 Mrd. Euro – trotz der Verluste.

Mit anderen Worten: Die Börsen warten jetzt auf Zahlen. Die werden am 28.3 kommen.

