Nio-Aktie: Die Katastrophe!

Nio hat am Freitag nur einen minimalen Abschlag hinnehmen müssen. Dennoch zeigen sich die Kurse derzeit unerwartet schwach. In einer Woche hat die Aktie ausgehend von einem deutlichen Plus von 5,2 % am Montag am Ende unter dem Strich einen Verlust von -3 % hinnehmen müssen. Es wird dramatisch.

Nio: Keine Chance mehr?

Erste Analysten und Beobachter fragen sich, ob die Aktie nun keine Chance mehr am Markt erhält. Denn die Notierungen sind seit Jahresanfang um ca. -40 % gerutscht. Das ist selbstverständlich ein Misstrauensvotum, das es in sich hat.

Aktuell hat Nio zwar bekannt gegeben, mit der Firma CATL eine Kooperation zu begründen, um EV-Batterien zu entwickeln und zu bauen. Die Börsen jedoch scheinen die Aktie insgesamt abstrafen zu wollen. Grund sind die Schätzungen für das Nettoergebnis im laufenden Jahr sowie im vergangenen Jahr. Im abgelaufenen Jahr wurden Verluste von deutlich mehr als 2 Mrd. Euro verbucht. -2,7 Milliarden Euro standen am Ende auf den Kurszetteln.

Die Aktie wird aber im laufenden Jahr noch mit einem Minus von -2 Mrd. Euro leben müssen, so die Erwartungen des Marktes offenbar. Das ist denkbar schwach, denn dies sind noch einmal 60 % mehr Verluste als ohnehin schon erwartet worden waren. Das neue Tief lässt weit blicken. Analysten sehen das alles anders!

