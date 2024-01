Nikola: Sehr aufregend!

Nikola hat in den vergangenen Tagen an den Märkten wieder für große Aufregung gesorgt. Der Titel hat am Montag einen Abschlag von gut -2,8 % hinnehmen müssen. Das ist nicht das Ergebnis, das sich die Analysten und vor allem die Investoren aktuell vorstellen. Denn am Freitag noch hatten die Amerikaner ein Plus von über 8 % erzielt. Diese Entwicklung jedoch ist nicht überraschend. Die Aussichten dürften aus Sicht zahlreicher Experten und Beobachter aktuell eindeutig sein.

Nikola: Da fehlt viel!

Denn auch am Montag gab es keine neuen Nachrichten mehr, die den Kurs der Aktie in irgendeiner Form beeinflussen könnte. Sowohl Analysten wie auch das Unternehmen selbst halten sich bedeckt.

Es gibt auch nicht viel. Das Unternehmen soll im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von gut 38 Millionen Dollar erwirtschaftet haben. Der wird zu einem Verlust von sage und schreibe -921 Millionen Dollar geführt haben.

Die Umsätze für das Jahr 2024 sind aus Sicht der Investoren wahrscheinlich immer noch nicht hoch genug. Sie sollen sich den Schätzungen nach auf 241 Millionen Euro bewegen. Das Nettoergebnis würde dann auf -487 Millionen Euro eingestellt sein – dies wären also nur ca. 50 % der Verluste aus dem Vorjahr.

Und dennoch: Selbst diese Verluste sind bei einem Marktwert von aktuell 755 Millionen Dollar ausgesprochen hoch. Der Wert hat also nur dann eine wirtschaftliche Attraktivität, wenn es gelingt glaubhaft zu machen, dass die Umsätze noch stärker steigen und die Verluste sich ggf. noch stärker reduzieren. Wenn dies nicht gelingt, wird es für die Aktie sicherlich aus wirtschaftlicher Sicht nicht einfacher.

Analysten sind nicht dieser Meinung. Der Titel könnte demnach noch einen Aufschlag von über 200 % schaffen, heißt es in den Kursprognosen. Die Kurse könnten also auf deutlich über 1,30 Euro steigen – oder?

