Nikola-Aktie: Das ist das Aus?

Das Aus für Nikola an den Aktienmärkten scheint näher zu rücken. Immerhin verlor die Aktie am Montag noch einmal mehr als -2,2 %. Damit ist der Titel aus der Sicht von Analysten aktuell nicht einmal mehr als Penny Stock noch eine Wette wert. Denn es fehlen alle denkbaren Impulse, um den Titel noch einmal nach oben laufen zu lassen.

Nikola: Das ist zu wenig

Ganz konkret: Das, was die Aktie derzeit an den Aktienmärkten bietet, ist bei weitem zu wenig. Der Titel hat in den vergangenen fünf Tagen nunmehr über 8 % verloren. Die Aktie ist auf dem Weg dazu, die nächsten absoluten Tiefstkurse zu realisieren.

Denn: Allein in den vergangenen drei Monaten ging es um mehr als -46 % abwärts. Die Aktie hat sei Jahresbeginn schon allein mehr als -18,4 % verloren. Und in den zurückliegenden 12 Monaten ging es für den Titel um deutliche -72 % nach unten. Die Aktie hat damit den Abwärtstrend sogar noch beschleunigt.

Die Notierungen waren zwischenzeitlich als relativ stark empfunden worden, weil es trotz der Rückschläge zwischenzeitlich immer wieder gelang, die Marke von 1 Euro deutlich von unten nach oben wieder zu durchkreuzen. Diese Erfolgserlebnisse fehlen gegenwärtig vollkommen. Die Aktie zeigt sich in sehr schwacher Verfassung.

Wenn der Titel jetzt wieder reüssieren wollte, dann müsste die Aktie für den Spurt auf 1 Euro insgesamt mehr als 50 % zulegen. Das ist angesichts der Nachrichtenlosigkeit und wegen der Stimmung am Markt nicht so einfach vorzustellen.

Nur: Es kann natürlich eine Wende eintreten, wenn plötzlich neue Fakten bekannt werden. Das allerdings wird noch Zeit benötigen. Die nächsten Quartalszahlen wird Nikola erst am 22. Februar veröffentlichen, so der gegenwärtige Plan. Dann wird sich zeigen, was für die Aktie an den Märkten an möglicher Stimmungsschärfe herrscht.

