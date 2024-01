Nikola-Aktie: Wie weiter?

Nikola hat am Dienstag einmal eine Ruhepause eingelegt. Der Titel verlor am Ende nur -0,01 %. Das ist im Vergleich zu den vorhergehenden Bewegungen am Markt kaum der Rede wert. Allein am Vortag konnte Nikola ein Plus von annähernd 7 % vermelden. Die Aktie ist aber derzeit nicht mehr als ein Spekulationsobjekt, meinen Beobachter. Denn es gibt noch immer kaum Nachrichten und keine Linderung. Wirtschaftlich sieht es nicht gut aus. Der Titel wird für 2023 ein Minus von ca. -920 Millionen Dollar vermelden müssen. Im Jahr 2024 nun soll das Minus auf -494 Millionen Euro sinken.

Nikola: Viel ist das nicht

Das Minus bleibt der Makel schlechthin. Das Unternehmen hat aktuell mit dem Marktwert von 861 Millionen Dollar den Status eines Spekulationswertes inne. Wenn es keine Nachrichten gibt, wird sich der Kurs mutmaßlich weiter massiv hin und her bewegen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nikola-Analyse von 31.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nikola jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nikola Aktie

Nikola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...