Nikola-Aktie: Was für ein Ding!

Nikola ist am Mittwoch wieder krachend nach unten geschickt worden. Der Titel aus den USA verlor mehr als -3,2 %. Die Aktie ging erneut mit 0,64 Euro auf Tauchstation. Dies ist der schwächste Endkurs der Woche. Damit bleibt auch kurzfristig klar, dass die Aktie im Abwärtstrend ist – der sich gewaschen hat. Auf der anderen Seite gilt noch immer, dass die Analysten im Konsens von der Aktie offenbar sehr viel halten. Der Titel hat den Angaben lt. Marketscreener nach die Chance, auf über 178 % Plus zu kommen. Die Kursziele – im Konsens – liegen bei 2 Dollar. 1,80 Euro wären also nicht ungewöhnlich. Wer hat aktuell Recht?

Der Trend ist klar

Klar ist, dass der Trend hier das Ruder übernommen hat. Nikola gibt kaum neue Nachrichten heraus. Wenn, dann wie am 5.2. mit der Inbetriebnahme von Wasserstoff-Tankstellen, allerdings nur auf regionaler Ebene. Es fehlt eine Vision, um aus den Minuszahlen der Bilanz zu entkommen. Derzeit liegt die Aktie seit Jahresanfang -20 % hinten. Kein Zufall! Analysten hoffen eher auf ein Wunder denn auf solide Entwicklungen.

