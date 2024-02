Nikola-Aktie: Jetzt geht es um alles!

Nikola wird in wenigen Tagen seine Zahlen zum 4. Quartal 2023 vortragen. Es geht um alles, wie sich am Freitag zeigte. Denn der Kurs der Aktie gab gleich um -3,3 % nach. Damit ist der Wert in den vergangenen Wochen seit Jahresanfang schon um -15,4 % gefallen. Nikola ist somit auf dem Weg dazu, den Status als Penny Stock noch weiter auszubauen.

Wenig verwunderlich: Das Unternehmen gibt sich fast keine Mühe oder jedenfalls keine sichtbare Mühe, gute Nachrichten am Markt zu platzieren. Es kommt so gut wie keine Information nach außen.

Freuen sich schon die Short-Investoren?

Nikola hat auch auf der wirtschaftlichen Seite gegenwärtig wenig zu bieten. Die Verluste für das abgelaufene Jahr werden bei ca. -921 Millionen Dollar liegen. Der Umsatz lag bei wahrscheinlich knapp 40 Millionen Dollar. Deshalb wartet jetzt alle Welt auf den 22. – es geht um alles

