Nike: Technisch einwandfrei

Das Chartbild in der Nike-Aktie war in 2022 noch von hoher Volatilität geprägt, in diesem Jahr tendiert die Aktie des US-Sportartikelherstellers dagegen tendenziell talwärts. In einer größeren Auflösung offenbart sich allerdings ein durchaus bullisches Bild, nachdem zuvor ein mittelfristiger Abwärtstrend überwunden wurde.

Im Zeitraum zwischen November 2021 und September 2022 tendierte Nike talwärts, hierbei wurden Verluste von 179,10 auf 82,22 US-Dollar angehäuft. Seitdem allerdings hat sich der Chart deutlich verbessert, zumal der vorausgegangene Abwärtstrend überwunden wurde und Aufwärtspotenzial an 131,31 US-Dollar bis Anfang Februar dieses Jahres freigesetzt hatte. Seitdem herrscht aber wieder ein untergeordneter Abwärtstrend, nach dem klassischen Zählalgorithmus einer 1-2-3-Erholung könnte der aktuelle Trendverlauf allerdings Teil einer bullischen Flagge sein, die im weiteren Verlauf zur Oberseite aufgelöst und dadurch zu einem späteren Zeitpunkt wieder Long-Positionen ermöglichen dürfte.

Frisches Jahrestief fehlt noch

Ausgehend von der aktuellen Kursentwicklung innerhalb des Abwärtstrends sind weitere Abschläge sehr stark anzunehmen, im Idealfall reichen diese auf 112,56 US-Dollar abwärts. Gelingt es dann am 38,2 % Fibonacci-Retracement eine Stabilisierung und Kehrtwende herbeizuführen, würde sich die Annahme einer bullischen Flagge zunehmend erfüllen. Insgesamt könnte oberhalb von 131,31 US-Dollar dann der nächstgrößere Widerstandsbereich um 139,56 US-Dollar bzw. das Verlaufstief aus Oktober 2021 um 144,37 US-Dollar in Angriff genommen werden. Ein Kursrutsch unter 110,00 US-Dollar würde dagegen für weitere Abschläge auf 103,40 US-Dollar sprechen, womit eine im Dezember letzten Jahres gerissene Kurslücke endgültig geschlossen werden dürfte.

Faktor Zertifikat Long auf Nike INc. Strategie für steigende Kurse



WKN:

MD4PMD

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

1,07 - 1,10 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

9,700 Euro

Basiswert:

Nike Inc.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

119,83 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

2,20 Euro

Faktor:

6,0

Kurschance:

+ 100 Prozent

