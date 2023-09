Nike: Quartalszahlen möglicherweise schlechter als erwartet!

Die Aktie von Nike ist weit von der Stärke der Jahre 2020 und 2021 entfernt. In den jüngsten Handelswochen präsentiert sich der Aktienkurs des Sportbekleidungskonzerns folglich sehr schwach. Die Inflation und die Zinspolitik diesseits und jenseits des Atlantiks drücken auf die Stimmung der Konsumenten und der Aktionäre.

Aktuell erwirtschaftet Nike als weltgrößter Sportartikelhersteller 51 Milliarden US-Dollar Umsatz mit einer Kapitalrendite von 55 Prozent. Dementsprechend hoch ist das Unternehmen gehebelt. Das Analysehaus Jefferies hat Nike von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 100 US-Dollar gesenkt. Analyst Randal Konik sieht in einer am vergangenen Montag vorliegenden Studie weitere Kursrisiken bei dem US-Sportartikelkonzern. Im Großhandel herrsche anhaltender Druck und in China sei konjunktureller Gegenwind spürbar. Umfragen deuteten darauf hin, dass die US-Verbraucher ihre Ausgaben reduzieren dürften und dies wohl vor allem im Textilbereich und bei Schuhen. Am morgigen Donnerstag veröffentlicht Nike die Zahlen zum ersten Quartal 2023/24.

Zum Chart

Der aktuelle Aktienkurs von Nike notiert mit 90,17 US-Dollar knapp 50 Prozent unter dem All Time High vom 5. November 2021 bei 179,10 US-Dollar. Es folgte unmittelbar an das Hoch ein langer Abwärtstrend, der mit dem Tief bei 82,22 US-Dollar am 3. Oktober 2022 endete. Für die Initialzündung zum Bruch des Abwärtstrends waren auch die guten Quartalszahlen vom 29. September 2022 verantwortlich. Die darauf folgende Aufwärtssequenz war kurz und heftig. Sie markierte am 2. Februar 2023 mit 131,31 US-Dollar ein partielles Hoch. Die jüngsten Handelswochen sind von einer Abwärtssequenz geprägt, die sich an das partielle Tief bei 82,22 US-Dollar annähert. Dieses Kursniveau entspricht dem Level kurz nach dem Corona-Sell-Off im März 2020. Die jüngste Abwärtssequenz läuft seit Ende April 2023 und verantwortet einen Kursverlust von 30 Prozent. Eventuell reicht das Momentum, um das Tief bei 82,22 US-Dollar erneut zu testen. Ein wichtiger Wegweiser werden die Quartalszahlen vom kommenden Donnerstag sein. Es ist möglich, dass die Zinspolitik in den USA und Europa den Konsum weiter einschränken und bei Nike für schlechte Zahlen verantwortlich ist.

Nike, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

95,86 // 105,31 US-Dollar

Unterstützungen:

82,22 // 74,01 US-Dollar



Fazit

Die Aktie von Nike ist weit von der Stärke der Jahre 2020 und 2021 entfernt. In den jüngsten Handelswochen präsentiert sich der Aktienkurs des Sportbekleidungskonzerns folglich sehr schwach. Die Inflation und die Zinspolitik diesseits und jenseits des Atlantiks drücken auf die Stimmung der Konsumenten und der Aktionäre.

Mit einem Open End Turbo Short (WKN VU7LDY) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie von Nike in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,48 profitieren. Das Ziel sei bei 78,22 US-Dollar angenommen (3,61 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 29 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 100,15 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,53 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

VU7LDY

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

2,46 – 2,47 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

116,07 US-Dollar

Basiswert:

Nike, Inc.

KO-Schwelle:

116,07 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

90,17 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

3,61 Euro

Hebel:

3,48

Kurschance:

+ 46 Prozent

Quelle: Vontobel



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.