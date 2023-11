Nike: Quartalszahlen besser als erwartet!

Die Aktie von Nike ist weit von der Stärke der Jahre 2020 und 2021 entfernt. In den jüngsten Handelswochen präsentiert sich der Aktienkurs des Sportbekleidungskonzerns jedoch stärker. Die Inflation und die Zinspolitik diesseits und jenseits des Atlantiks erhellen die Stimmung der Konsumenten und der Aktionäre.

Kaum einem anderen Sportartikelhersteller ist es gelungen, bei nahezu allen Menschen mit der Marke ein Gefühl von Erfolg und Tatendrang auszulösen. Aktuell erwirtschaftet Nike als weltgrößter Sportartikelhersteller 51 Milliarden US-Dollar Umsatz mit einer Kapitalrendite von 55 Prozent. Dementsprechend hoch ist das Unternehmen gehebelt. Wie sensibel das Thema Marke und Image ist, zeigt sich an der beendeten Kooperation des deutschen Konkurrenten Adidas mit dem Rapper Kanye West. Er hatte sich mehrfach antisemitisch geäußert, woraufhin Adidas beschloss, die Zusammenarbeit zu beenden. Der globale Sportartikelhandel scheint sich im Großen und Ganzen zu erholen. Anleger greifen nach besser als erwarteten Quartalsergebnissen von Puma auch bei US-Mitbewerber Nike zu.

Zum Chart

Der aktuelle Aktienkurs von Nike notiert mit 104,67 US-Dollar rund 42 Prozent unter dem All Time High vom 5. November 2021 bei 179,10 US-Dollar. Es folgte unmittelbar an das Hoch ein langer Abwärtstrend, der mit dem Tief bei 82,22 US-Dollar am 3. Oktober 2022 endete. Für die Initialzündung zum Bruch des Abwärtstrends waren auch die guten Quartalszahlen vom 29. September 2022 verantwortlich. Die darauf folgende Aufwärtssequenz war kurz und heftig. Sie markierte am 2. Februar 2023 mit 131,31 US-Dollar ein partielles Hoch. Die jüngsten Handelswochen sind von einer Kurserholung geprägt, die sich vom partiellen Tief bei 88,66 US-Dollar nach oben absetzt. Aktuell steht der Test des gewichtigen Widerstandes am Level von 105,31 US-Dollar an. Der erste Durchbruchsversuch am 24. Oktober 2023 war noch nicht von Erfolg gekrönt. Es bleibt abzuwarten, ob der zweite Versuch in den nächsten Tagen erfolgreich sein sollte. Der breitere Markt profitiert von der Verlangsamung der Leitzinserhöhung in den USA und Europa. Es könnte das Kunststück gelingen, die Inflation in den Zielkorridor zurückzudrängen, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu zwingen. Nicht nur Nike würde von dieser Konstellation profitieren.

Nike, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

105,31// 115,05 US-Dollar

Unterstützungen:

95,86 // 89,11 US-Dollar



Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Nike-Aktie bis auf 113,05 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MD7CQA) überproportional von einem Omega von 8,02 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 24 % und dem Ziel bei 113,05 US-Dollar (0,54 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 05.12.2023 eine Rendite von rund 80 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 96,44 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 63 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,26 zu 1, wenn bei 96,44 US-Dollar (0,11 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MD7CQA

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

0,39 – 0,40 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

120,00 US-Dollar

Basiswert:

Nike, Inc.

akt. Kurs Basiswert:

104,21 US-Dollar

Laufzeit:

21.06.2024

Kursziel:

0,54 Euro

Omega:

8,02

Kurschance:

+ 80 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.