Nike-Ergebnisse leicht unter den Erwartungen. Aktien mit 2,8% Verlust

Nike (NKE.US), der weltweit größte Hersteller von Sportschuhen und -bekleidung, hat die Ergebnisse für sein viertes Geschäftsquartal vorgelegt. Obwohl der Umsatz sowohl in den USA als auch in China die Markterwartungen übertraf, meldete das Unternehmen einen leichten Rückgang des Gewinns pro Aktie und der Gewinnspannen. Der Markt befürchtet, dass die nach wie vor hohen Lagerbestände Druck auf die Preise ausüben werden und dass sich die Wirtschaft in den kommenden Quartalen aufgrund der verzögerten "vollen" Wirkung der Zinserhöhungen verlangsamen könnte.

Umsätze: 12,83 Mrd. $ gegenüber 12,59 Mrd. $ Prognose (4,8% Wachstum gegenüber dem Vorjahr)

Gewinn pro Aktie (EPS): $0,66 vs. $0,67 Prognosen

Nettogewinn: $1,04 Mrd. gegenüber $1,44 Mrd. im Jahresvergleich

Umsatz mit Schuhen: 8,55 Mrd. $ gegenüber 8,25 Mrd. $ Prognosen (Anstieg um 7% im Jahresvergleich)

Umsatz in Nordamerika: 5,36 Mrd. $ gegenüber 5,28 Mrd. $ Prognosen (4,7% Wachstum im Jahresvergleich)

Umsatz in China: 1,81 Mrd. $ gegenüber 1,64 Mrd. $ Prognosen (16% Wachstum im Jahresvergleich)

Umsatz in Europa: 3,35 Mrd. $ gegenüber 3,29 Mrd. $ Prognose (3% Wachstum im Jahresvergleich)

Umsatz Converse: 586 Mio. $ gegenüber 612,6 Mio. $ Prognosen

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: 7,44 Mrd. $ gegenüber 7,27 Mrd. $ Prognosen (13% Rückgang im Jahresvergleich)

Die Bruttomarge von Nike ging um 1,4 % zurück, was auf höhere Transport- und Logistikkosten, Druck auf Produktpromotionen aus dem Lagerbestand und ungünstige Wechselkursschwankungen zurückzuführen ist.

Die Preispolitik und die im Jahresvergleich um 16% höheren Umsätze in China konnten diesen Effekt nicht vollständig ausgleichen. Der Markt geht davon aus, dass der Nettogewinn des Unternehmens unter dem anhaltenden Disinflationstrend leiden könnte, und eine mögliche Rezession könnte sich auch in niedrigeren Einnahmen niederschlagen.

Dabei sehen die Ergebnisse gar nicht so schlecht aus - die Umsätze wuchsen in allen Regionen über den Prognosen, mit einem zweistelligen Ergebnis in China, wo das Wachstum aufgrund des geringen Basiseffekts (Sperrungen im letzten Jahr) auch höher ausfallen könnte, wenn in den kommenden Monaten ein breiterer Stimulus umgesetzt wird.

Der Gewinn je Aktie lag geringfügig unter den Prognosen der Wall Street. Die Analysten sind sich einig, dass das Unternehmen trotz seiner Dynamik und seiner starken Marke gezwungen sein wird, einige Strategien zu ändern.

Die Direktoren wiesen darauf hin, dass das derzeitige wirtschaftliche Umfeld nach wie vor negativ ist - sehr werblich. Überhöhte Preise ziehen zwar an, aber der Wert der Verkäufe ist letztlich geringer. Laut der Mitteilung der Direktoren beendete Nike das vierte Quartal des Geschäftsjahres mit der gleichen Anzahl unverkaufter Artikel, rechnet aber mit einem langsamen Wachstum im einstelligen Bereich in den folgenden Monaten gegenüber dem Vorjahr. Obwohl der jüngste BIP-Bericht aus den USA positiv ausfiel, dürften die Verbraucher in den kommenden Monaten von einer "Ausgabeneuphorie" weit entfernt sein.

Nike (NKE.US) Aktien, W1 Intervall. Quelle: xStation5 von XTB

