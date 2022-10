Niedrige oder negative Zinsen wird es noch lange geben

Zwar wird die Europäische Zentralbank erneut die Zinsen anheben, noch profitiert der Goldpreis aber nicht

Noch hat der Goldpreis nicht zum Aufschwung angesetzt, aber die Rahmenbedingungen sind langfristig sehr gut. Die hohe Inflation soll zwar bekämpft werden, jedoch, so die EZB, richtet sich der Blickpunkt deutlich auf die hohe Verschuldung vieler europäischer Länder. Auch im neuen Jahr werden hohe Inflationsraten im Euroland vorherrschen. Mit einem erneuten Zinsschritt will die EZB die Inflation bändigen. Laut einer Umfrage rechnen die meisten auch noch in drei Jahren mit einer Inflationsrate von drei Prozent. Das Ziel der EZB zwei Prozent Inflation ist also immer noch weit entfernt. Im Dezember könnte noch ein weiterer Zinsschritt der EZB folgen. Experten der Großbank Morgan Stanley prognostizieren ein Ende des Zinserhöhungszyklus durch die EZB für März 2023.





Für Sparer sind dies keine guten Nachrichten. Werterhalt ist mit Sparguthaben nicht möglich, hier helfen das bewährte Gold beziehungsweise Goldaktien besser. Blickt man in die USA, so verursachen dort die hohe Verschuldung und die Konjunktur Sorgen. Es wird erwartet, dass die Fed ihren Kurs ändern muss. Wenn der Markt dies einpreist, dürften die jetzigen Kurse der Goldaktien attraktiv sein. Von der gesamten Situation, Staatsschulden, Inflation und zudem die Energiekrise im Euroland muss der Goldpreis angetrieben werden. Leider ist dies im Moment noch nicht der Fall. Doch die Zeit für Gold wird kommen, denn langfristig niedrige Zinsen sind der perfekte Nährboden für einen steigenden Goldpreis. Geduld ist gefragt, wird sich aber auszahlen, beispielsweise mit Werten wie Revival Gold oder Vizsla Silver. Letztere besitzen in Mexiko zu 100 Prozent das Silber-Gold-Projekt Panuco (die Produktion ist nicht mehr weit weg) sowie das Blueberry Projekt in British Columbia. Revival Gold arbeitet in Idaho am Beartrack-Arnett-Goldprojekt. Es war die größte ehemals produzierende Goldmine dort. Die Arbeiten an einer vorläufigen Machbarkeitsstudie sind im Gang.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/).





