Niedrige Goldpreise sind Einstiegspreise

Zeiten wie jetzt, wenn der Goldpreis nicht so hoch ist, sollten Anleger nutzen

Noch ist die vielbeachtete Inflation hoch. Hierzulande sind die Verbraucherpreise im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,7 Prozent angestiegen. Im Dezember lag die Inflationsrate noch 0,6 Prozentpunkte niedriger. Nachdem sie im Oktober noch bei 10,4 Prozent lag, ging es erst etwas nach unten und jetzt hat die Inflation wieder Fahrt aufgenommen. Im Euroraum wurde für den Januar eine Inflationsrate von 8,5 Prozent (nach 9,2 Prozent im Dezember) erreicht. Da wird noch mit Zinsanhebungen durch die Notenbanken, etwa in den USA gerechnet. Im Zuge dieser Erwartungen haben sich die Renditen der US-Anleihen nach oben bewegt. Für Gold ist diese Entwicklung nicht besonders förderlich. Das heißt, der Goldpreis könnte noch etwas verlieren, auch wenn er im Großen und Ganzen Stärke zeigt. Dies sollte Anleger aber nicht schrecken, sondern im Gegenteil sollten sie die Zeit nutzen, um sich günstig am Goldmarkt zu positionieren.

Doch die Zinserhöhungen der Fed sind zeitlich begrenzt. Angesichts der enormen Staatsschulden muss die Fed einen anderen Weg einschlagen, sonst ist mit Rezession zu rechnen. Und wenn die Straffung der Fed ein Ende gefunden hat, dann dürfte die Stunde des Goldes schlagen. Mit der Anhebung der Zinsen hat die Fed zugleich ihre Bilanz verringert. Der Bestand der Fed an US-Staatsanleihen ist also deutlich gesunken, nachdem im Zuge der Pandemie die Fed massiv Anleihen aufgekauft hat. Die Folge des Abbaus der Fed-Bilanz ist, dass der Markt weniger liquide ist. Übrigens kam es bei 13 Zinserhöhungszyklen der Fed seit 1950 zehnmal zu einer Rezession, eine sanfte Landung gab es nur dreimal. Da sollten sich Investments in Gold eigentlich in absehbarer Zeit auszahlen. Da könnte man an Goldwerte wie OceanaGold oder Trillium Gold Mines denken. OceanaGold produziert bereits, die Projekte befinden sich in den USA, auf den Philippinen und in Neuseeland. Das Unternehmen war im Jahr 2022 operativ und finanziell sehr erfolgreich und so werden wieder Dividenden gezahlt. Trillium Gold Mines besitzt im Red Lake Bergbaubezirk in Ontario ein großes aussichtsreiches Grundstückspaket. Dazu kommen noch Liegenschaften in Larder Lake, Ontario.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/) und Trillium Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/).

