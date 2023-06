Nicola Mining: Bohrer auf dem Kupferprojekt New Craigmont drehen sich

Mit den Vorbereitungen hat Nicola Mining (WKN A14T7S / TSXV NIM) sich Zeit gelassen, wollte besonders gründlich arbeiten. Nun aber ist es soweit, teilt das Unternehmen von CEO Peter Espig mit, dass ein Bohrprogramm auf Nicolas Kupferprojekt New Craigmont angelaufen ist.

New Craigmont liegt in der Nähe von Merritt in der kanadischen Provinz British Columbia und in nur 33 Kilometer Entfernung zu Highland Valley von Teck Resources, der größten Kupfermine Kanadas. Nicolas Projekt ist zudem nach der historischen Kupfermine Craigmont benannt, die innerhalb des Projektgebiets liegt und bis in die 1980er Jahre in Produktion war – mit einem Durchschnittsgehalt von 1,3% Kupfer!

Nicola hat jahrelange geologischen Grundlagenarbeiten auf New Craigmont durchgeführt, zu denen eine Kombination aus elektromagnetischen Z-Axis-Tipper- und elektromagnetischen Flugmessungen bzw. Untersuchungen mittels induzierter Polarisation sowie Kartierungen, die Protokollierung historischer Bohrlöcher, die Prüfung historischer Bohrprotokolle und die Durchführung verschiedener Labor- und Bodenuntersuchungen gehörten. Ziel war es, die jetzt begonnenen Bohrungen möglichst optimal vorzubereiten, um so die Erfolgschancen zu erhöhen.

Dafür hat man mit Will Whitty auch einen anerkannten Experten zum VP Exploration ernannt, der die jetzt gemeldeten Aktivitäten leitet. Herr Whitty verfügt über mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung in der fortgeschrittenen Exploration und war auf einer Vielzahl von Porphyr-Kupfer- +/- Molybdän-Lagerstätten und Kupferskarns sowie Goldlagerstätten vom Carlin-Typ bzw. orogenen Goldlagerstätten tätig. Herr Whitty erwarb sein B.Sc.-Diplom in Geologie an der Carleton University in Ottawa und sein M.Sc.-Diplom in Geologie an der Mineral Deposit Research Unit (MDRU) der University of British Columbia (UBC) in Vancouver. Nach seinem Abschluss arbeitete er als Berater für TetraTech EBA und bot technische Dienstleistungen für die Bergbauindustrie an. Anschließend zog er nach Arizona, wo er neun Jahre lang für Freeport-McMoRan tätig war. Als Mitglied der Mine Site Exploration Group von Freeport hatte er die Möglichkeit, die meisten Minen des Unternehmens im Südwesten der USA zu besuchen, Bohrprogramme zu leiten und geologische Dienstleistungen zu erbringen.

Anschließend war Herr Whitty beim Bergbauprojekt Goldrush von Nevada Gold Mines, einem Joint Venture von Barrick und Newmont, im Bezirk Cortez im Norden Nevadas beschäftigt. Als Senior Geologist einer neu produzierenden Mine baute er erfolgreich ein Team von Geologen auf und leitete Bohrprogramme im Wert von mehreren Millionen Dollar. Zu seinen Aufgaben gehörten die Leitung sämtlicher über- und untertägiger Bohrungen, wobei er sowohl für die Exploration als auch für die untertägige Gehaltskontrolle zuständig war. In dieser Funktion gab er auch wichtige Empfehlungen an das höhere Management ab.

Hinzu kommt, dass Herr Whitty als VP of Exploration bei Nicola auch eng mit der Mineral Deposit Research Unit sowie dem Department of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences (EOAS2) (Fachbereich für Erd-, Meeres- und Atmosphärenwissenschaften) der University of British Columbia zusammenarbeitet. Nicola nämlich hat eine Kooperation mit der MDRU aufgenommen, die ein Team für die Arbeit in Bezug auf das Explorationsbohrprogramm 2023 gebildet hat.

Fazit: Es mag dem einen oder anderen Marktteilnehmer zu lange gedauert haben, bis sich auf New Craigmont die Bohrer drehen, doch nach Ansicht von Nicola-CEO Peter Espig war die gründliche Untersuchung des Projekts der richtige Weg, um das Bohrprogramm so gut wie irgend möglich vorzubereiten. Wir sind jetzt gespannt, ob sich das auszahlen wird! Darüber hinaus war Nicola ja anderer Stelle aktiv, verarbeitet zum Beispiel auf seiner Goldmühle nahe Merritt mittlerweile Erz für Osisko Development und wird an den resultierenden Erlösen beteiligt…

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Nicola Mining Inc. halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen oder möchte eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen, über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, eingehen, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Nicola Mining Inc. nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.