Steigende Kurse voraus!

Nickelnachfrage wächst weiter! Korrektur übertrieben! Rebound kommt!



Marktbeobachter bleiben ‚bullish‘ für den Nickelmarkt! Auch wenn davon auszugehen sei, dass sich das Wachstum der primären Nickelnachfrage im laufenden Jahr um etwa 11 % auf 3,17 Millionen Tonnen verlangsamen werde.

gegenüber der 17 %-Steigerung aus dem vergangenen Jahr ist der voraussichtliche 11 % Rückgang zwar ein Batzen, der in einem diesjährigen Überschuss von etwa 40.000 Tonnen münden könnte. Dazu muss man aber wissen, dass dies fast ausschließlich das minderwertigere Nickel betrifft. Dieses mögliche Szenario scheinen die Kurse jüngst mit fallenden Notierungen eingepreist zu haben.

Wichtig zu wissen ist in diesem Zusammenhang, dass das hochwertige Nickel, das Canada Nickel (WKN: A2P0XC) zukünftig produzieren wird, davon kaum bis gar nicht tangiert wird, und langfristig beide Nickelsorten in ein Defizit rauschen werden.

Die beispiellose Preisvolatilität, neue COVID-19-Sperrungen, der wachsende Inflationsdruck und potenzielle Versorgungsunterbrechungen angesichts knapper Nickelbestände könnte das Blatt aber noch wenden, was die diesjährige Prognose deutlich schwerer macht als in „normalen“ Jahren. Mit weiterem Wachstum ist allerdings beim ‚Klasse-1‘-Nickel- und Ferronickel zu rechnen, weshalb hier sogar ein Defizit nicht ausgeschlossen werden kann!

Die wachsende Nachfrage aus dem Edelstahl- und Batteriesektor ist enorm, und könnte sogar um weitere 14 % gegenüber dem Vorjahr steigen! Auch eine höhere Produktion von Elektrofahrzeugen sowie von rostfreiem Stahl kann die Nickelnachfrage noch unverhofft anziehen lassen.

Summa Summarum stehen die Aussichten für Nickel, vor allem langfristig, extrem gut! Drohende zukünftige Defizite kann man sich bei der sich immer weiter voranschreitenden Elektrifizierung im Transportwesen nicht leisten! Deshalb ist es extrem wichtig, schon jetzt die Nickelversorgung langfristig zu sichern. Und das ist schwierig genug, da es kaum genügend Nickel-Projekte und neue Nickelfunde gibt!

Gut das Canada Nickel mit seinem Projekt einen so guten Riecher hatte! Dieses Projekt besticht in all seinen Facetten mit herausragenden Ergebnissen, so auch jüngst wieder!

In (fast) Nullkommanix zur Netto-Null-Kohlenstoffemission!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) verpasst Kohlenstoffabscheidungsverfahren profitablen Turbo!

‚IPT-Carbonation‘- so heißt die innovative saubere „Zauberformel“, für das von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) im Labor getestete neue Verfahren zur signifikanten Beschleunigung der Kohlenstoffabscheidung! Klingt zwar kompliziert, ist dafür aber in jedem Fall hoch profitabel und mit großem transformativem Potenzial versehen.

Die jetzt erfolgreich getestete ‚In Process Tailings Carbonation‘ könnte es den Abraumhalden von Canada Nickels hochgradigem Vorzeigeprojekt ‚Crawford‘ möglich machen, innerhalb von nur 36 Stunden eine Netto-Null-Kohlenstoffemission zu erreichen!

Das schließlich könnte darin münden, dass binnen sechs Tagen bis zu 21 Tonnen CO2-Gutschriften pro Tonne des produzierten Nickels erzeugt werden können – eine immense Zeitersparnis zu den existierenden passiven Abraumhalden, wo dieser Prozess bislang noch mehrere Monate in Anspruch nimmt.

Auf mittel- und langfristige Sicht skaliert, zahlt sich der innovative Kohlenstoffabscheidungs-Turbo so richtig aus, denn pro Jahr ergeben sich durch das ‚In Process Tailings Carbonation‘-Verfahren Gutschriften im „Wert“ von insgesamt 710.000 Tonnen CO2. Schaut man noch weiter in die Zukunft, wären das satte 18 Millionen Tonnen CO2 über die gesamte Lebensdauer der Mine betrachtet.

Unterm Strich würde sich die ‚In Process Tailings Carbonation‘ auf ‚Crawford‘ mit Extraeinnahmen von 900 Mio. USD (bei einer Gutschrift von 50,- USD pro Tonne CO2) für Canada Nickel als fettes Finanzpolster erweisen!

Sauberer Antrieb könnte für erhebliche Kohlenstoffgutschriften sorgen!

Die Entwicklung des ‚IPT‘-Karbonisierungsverfahrens hat bisher zwar nur im Labormaßstab stattgefunden, nichtsdestotrotz ist das Skalierungspotenzial, das in dieser Methode steckt, riesig. Es fixiert nämlich CO2 geologisch, und zwar schon dann, wenn sich die Tailings noch im Verarbeitungskreislauf befinden, also quasi in Echtzeit. Aufgrund seiner Skalierbarkeit und der relativ einfachen Anwendung könnte das ‚IPT‘-Karbonisierungsverfahren durch konzentrierte CO2-Quellen aufgestockt werden. So könnte das durch diese Methode konzentrierte CO2 durch die nachgelagerte Verarbeitung von ‚Crawford‘-Konzentraten neuen grünen Antrieb generieren, also beispielsweise Wasserstoff, oder auch Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung nachhaltig antreiben.

Ebenso lässt sich dieses innovative Verfahren sehr wahrscheinlich dazu skalieren, NetZero-NickelTM und NetZero-KobaltTM für die Elektromobilitäts-Industrie, ebenso wie NetZero-EisenTM und Chrom für die Edelstahlindustrie herzustellen. Damit schließlich würde sich der nachhaltige Kreis für ‚Crawford‘ und Canada Nickel nicht nur schließen, sondern es würden zusätzlich große Räume für erhebliche Kohlenstoffgutschriften eröffnet, die wiederum dem Cashflow von Canada Nickel starken grünen Auftrieb verleihen würden.

Verwandlung zum grünen Kohlenstoffgutschriften-Generator!

Mark Selby, Vorsitzender und CEO von Canada Nickel, sieht in den Testergebnissen nicht nur einen vollen Erfolg, sondern zudem den Kickstarter für einen umwälzenden transformativen Prozess. Der begann eigentlich schon viel früher, nämlich mit der Akquise des ‚Crawford‘-Projekts. Das nämlich trägt das große Potenzial, Kohlenstoff aktiv und natürlich abzuscheiden und zu binden, bereits in seinem ultramafischem Zielgestein:

„Wir werden gerade Zeugen einer großartigen Transformation, in welcher sich ‚Crawford‘ von einer CO2-Emission erzeugenden Nickelmine zu einem Nettoerzeuger von Kohlenstoffgutschriften wandelt und einen kohlenstofffreien Industriecluster in der Nähe von Timmins bilden könnte. Das ist möglich, weil wir mit der ‚In Process Tailings Carbonation‘ ein Verfahren erfolgreich erprobt haben, dass die natürliche Kohlenstoffabsorption beschleunigt.“

https://www.youtube.com/watch?v=I2C8fOTVu44

Fazit:

Mit dieser Methode kann Canada Nickel (WKN: A2P0XC) mindestens 8 bis 12-mal schneller arbeiten als es die derzeitigen passiven Ansätze aktuell erlaubt hätten. Ebenso ermöglicht die ‚IPT Carbonation‘, die abgeschiedenen Kohlenstoffmenge einfach und vor allem vor der Entladung der ‚Tailings‘ in das permanente ‚Tailings‘-Lager zu quantifizieren und zu überprüfen. Im Idealfall könnte die ‚IPT Carbonation‘ sogar die Quantifizierung einer Echtzeit-Kohlenstoffkompensationen erlauben, als Teil eines standardmäßigen metallurgischen Buchhaltungssystems. Kurz gesagt, schafft Canada Nickel (WKN: A2P0XC) die Voraussetzungen dafür, künftig den grünen Turbo in Sachen Kohlenstoffgutschriftenerzeugung- und -quantifizierung zu zünden.

Und genau das, wird die Aktie nicht nur für Aktionäre, sondern auch für Übernahmen und Batteriehersteller zum interessantesten Top-Pick im Sektor machen!

Bitte denken Sie daran: Rohstoffe sind die Basis unseres gesamten wirtschaftlichen Handelns. Ohne Rohstoffe gibt und gäbe es keine Produkte, keine technischen Innovationen und kein echtes ökonomisches Leben.

