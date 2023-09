Nickel - ein wichtiger Rohstoff für die Zukunft

Nichtrostende Stahlprodukte, Legierungen und auch Elektroautos brauchen Nickel

Bei Anlegern in Sachen Nickel sind gute Nerven gefragt, denn der Nickelpreis hat in den letzten Monaten deutlich verloren. Hoffnung gibt der Industriemetallindex der Londoner Metallbörse. Die Industriemetalle haben sich insgesamt etwas erholt. Es ist die schwächelnde Konjunktur Chinas, die Sorgen macht. Und die Unsicherheiten bestehen weiterhin, der chinesische Immobilienbereich steckt in der Krise. Inwieweit die Regierung in Peking eingreift, scheint ungewiss, aber in einem bestimmten Umfang werden durchaus Maßnahmen ergriffen und da macht sich Zuversicht breit. Für Zuversicht sorgt auch der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der positiv ausfällt. Zudem sind Infrastrukturmaßnahmen erkennbar. Ein seit Monaten positiver Aufwärtstrend ist hier zu erkennen.

Beim Nickelangebot fallen die niedrigen Lagerbestände auf, die sich überraschenderweise nicht auf den Nickelpreis auszuwirken scheinen. Schließlich waren die Nickelvorräte seit Herbst 2007 nicht mehr so niedrig wie jetzt. Dennoch hat Nickel bei den Industriemetallen in diesem Jahr das größte Minus eingefahren. Da wäre eigentlich die Zeit reif für höhere Nickelpreise. Denn Nickel ist, neben Kobalt oder Lithium, ein wichtiges Batteriemetall für die Elektromobilität und die allgemeine Elektrifizierung. Daher wird auch ein enormer Nachfrageanstieg bei diesem Metall vorhergesagt. Nickel besitzt beispielsweise die Canada Nickel Company oder auch Gama Explorations. Die Canada Nickel Company besitzt das Crawford-Projekt in Ontario, Lithium und Kobalt sind im Boden. Gama Explorations kümmert sich in Quebec, in British Columbia und in den Nordwest-Territorien um Lithium, Nickel, Kupfer und damit um Metalle für erneuerbare Energien.

