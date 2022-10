Nickel und Kupfer, da wird Nachholbedarf kommen

Nickel und Kupfer zählen zu den wichtigen Rohstoffen für den Klimawandel

Nickel wird bei der Produktion von Edelstahl und für Abgaskatalysatoren verwendet. Die Nickelvorräte sind seit Jahresbeginn um rund 50 Prozent gesunken und befinden sich nun auf dem niedrigsten Stand seit 2012. Dies spricht für eine starke Nachfrage. Die größten Nickelreserven weltweit liegen in Indonesien. Und der indonesische Präsident Joko Widodo möchte Elektroauto-Produzenten, auch deutsche, in sein Land ziehen. Laut Widodo sei Indonesien der ideale Standort für Autoproduzenten. Gerade Schwellenländer könnten vom E-Auto-Trend profitieren. Übrigens soll Tesla bereits Verträge in Milliarden-Dollar-Höhe abgeschlossen haben, um aus Indonesien Material für seine Batterien besorgen zu können. Nickel und auch das Batteriematerial Kobalt besitzt beispielsweise die Canada Nickel Company in seinem Vorzeigeprojekt Crawford in Ontario.





Für Kupfer sollten die längerfristigen Aussichten sehr gut sein. Und auch in Sachen Kupfer blieben im zweiten Quartal die Lagerbestände auf Mehrjahrestiefständen. Im dritten Quartal gingen die Vorräte weiter zurück. Die Kupfernachfrage sollte, so Experten, in China gemischt sein und in den USA und in Europa nachlassen. Aber das langfristige Bild sieht aufgrund der Energiewende anders aus, besser. Am Kupfermarkt war in den ersten sieben Monaten 2022 die Nachfrage größer als das Angebot. 175.000 Tonnen Kupfer mehr wurden verbraucht als angeboten. Durch das Bevölkerungswachstum und durch Produktinnovationen wird der Bedarf an Kupfer weiter ansteigen, so die International Copper Study Group. Ein Teil kann aus recyceltem Material gedeckt werden, ansonsten sind die Bergbauunternehmen gefragt. Dazu zählt Copper Mountain Mining mit seiner Beteiligung (75 Prozent) an der produzierenden Copper Mountain Mine in British Columbia, dem Eva Copper Projekt in Australien und einer Liegenschaft im Gebiet Mount Isa.





