Nickel und Kobalt für die Elektromobilität, aber nicht nur

Batterien von Elektroautos enthalten unter anderem Kobalt und auch Nickel

Das Angebot an Nickel war zuletzt eher rückläufig, gleichzeitig wird ein steigender Bedarf prognostiziert. Denn in Lithium-Ionen-Batterien ist neben Kobalt und Lithium auch Nickel verbaut. Dieses Metall wird daneben im Maschinenbau oder in der Luft- und Raumfahrttechnik gebraucht. Interessanterweise sind die Nickelexporte Russlands nach der Invasion in der Ukraine nach China um 27 Prozent, in die USA um 70 Prozent und nach Europa um rund 22 Prozent angestiegen, dies trotz Sanktionen. Chinas Produktion an nickelbasiertem Stahl lag diesen Sommer sogar über dem Fünf-Jahres-Durchschnitt. Die Nachfrage nach wiederaufladbaren Batterien für Elektrofahrzeuge, Smartphones und anderen mobilen elektronischen Geräte steigt weltweit an, damit nicht nur der Bedarf an Nickel, sondern auch der Bedarf an Kobalt.





Wurde Mitte der 1990er Jahre nur etwa ein Prozent Kobalt in der Elektronik verbaut, so wandern heute rund 50 Prozent des gesamten produzierten Kobalts in die Batterieindustrie. Daneben wird Kobalt in Superlegierungen, Oberflächenbeschichtungen oder Schneidwerkzeugen eingesetzt. So findet sich das Metall etwa in Flügeln oder in Düsenturbinentriebwerken, denn es besitzt einen hohen Schmelzpunkt und es behält auch bei hohen Temperaturen seine Festigkeit. Da Kobalt magnetisch ist, entfaltet es seine Eigenschaften in Dauermagneten. Das meiste Kobalt kommt noch immer aus dem Kongo, ein Land, das mit Menschenrechtsverletzungen in Einklang gebracht wird. Nickel und Kobalt besitzt die Canada Nickel Company in Kanada, in Ontario. Die Machbarkeitsstudie für das Hauptprojekt Crawford wirf voraussichtlich Ende 2022 abgeschlossen sein. Mawson Gold hat Kobalt und Gold in seinem Rajapalot-Projekt in Finnland. Die erste vorläufige wirtschaftliche Bewertung sieht sehr gut aus. Dazu kommen Beteiligungen und Rechte an Goldprojekten in Schweden und Australien.





