Gefallener Engel…

Nickel – DAS Metall, das den Markt dominiert und in die Zukunft führt!

Der Nickelmarkt ist auf dem Vormarsch, auch wenn man angesichts der momentan fallenden Preise das Gegenteil glauben könnte. Aber genau hier lauert eine hervorragende Chance für Investoren!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ergreifen Sie die Chance, sich an einem vitalen Sektor zu beteiligen, der das Rückgrat unserer modernen Welt bildet. Mit einem geschätzten Wert von über 2,1 Millionen Tonnen im Jahr 2021 und einem erwarteten jährlichen Wachstum von mehr als 4,8 % wird Nickel zukünftig zu einem unschlagbaren Juwel im Investitionsuniversum.

Warum sollten Sie in Nickel investieren? Die Antwort liegt in der unaufhaltsamen Nachfrage nach Edelstahl. Nickel ist der Schlüssel zu einer Welt des rostfreien Stahles und der unerschütterlichen Festigkeit. Mit fast zwei Dritteln der weltweiten Edelstahlproduktion, die auf Nickellegerungen beruhen, ist dieses Metall unverzichtbar für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Raumfahrt über Akkus bis hin zur Medizin. Und die Nachfrage und Anwendungsbereiche steigen immer weiter.

Nickelmarkt leader!

Asien-Pazifik, das Epizentrum des globalen Wachstums, dominiert den Nickelmarkt mit einer beeindruckenden Präsenz von Edelstahlherstellern und Batteriegiganten. Indonesien, mit seinen schier endlosen Nickelreserven, führt die Revolution an, gefolgt von den Philippinen, China und Australien. Diese Region brummt vor Aktivität und die Nachfrage nach Nickel wird nicht abreißen.

Aber es gibt noch weitere Faktoren, nämlich die Elektrofahrzeugrevolution, angeführt von Giganten wie China und Indien, verspricht eine glänzende Zukunft für Nickel. Die Investitionen fließen, die Nachfrage steigt und die Möglichkeiten sind scheinbar grenzenlos. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, an Bord zu kommen und von diesem unaufhaltsamen Aufstieg der Innovation zu profitieren.

Die Zukunft gehört Nickel, und Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ist der Wegbereiter für diese glorreiche Reise. Mit seinem Engagement für Nachhaltigkeit, Innovation und unerschütterlicher Qualität ist Canada Nickel die Antwort auf die brennende Frage nach der Zukunft der Metallmärkte.

– Anzeige – Interessenkonflikte und Disclaimer beachten – Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Canada Nickel WKN: A2P0XC) –

Also zögern Sie nicht! Tauchen Sie ein in die Welt des Nickelinvestments und lassen Sie sich von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) durch hohe Renditen, die Ihr Portfolio zum Glänzen bringen, belohnen.

Canada Nickel läutet mit geplanten Verarbeitungsanlagen einen Paradigmenwechsel in der Nickel- und Edelstahlindustrie ein!

Mit seiner 100 % Tochter NetZero Metals setzt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) immer wieder weit beachtete Ausrufezeichen, wenn es um bahnbrechende Innovationen im Bereich der Null-Emissionen-Produktionvon Nickel, Kobalt und Eisen geht. Allem voran hat es bereits mit seinem unternehmenseigenen ‚In-Process-Tailings (‚IPT‘)-Karbonisierungsverfahren auf seinem hochgradigen Nickel-Flaggschiff-Projekt ‚Crawford‘ technologische Geschichte geschrieben – mit entsprechend gewaltigem Ansturm von multinationalen Unternehmen, die seither auf der Suche nach kosteneffizienten und wegweisenden CO2-Speicherlösungen an Canada Nickels Tür klopfen.

Quelle: Canada Nickel

Das tun sie umso lauter, seit Canada Nickel mit der Machbarkeitsstudie für ‚Crawford‘ im Oktober letzten Jahres die Implementierung des ‚IPT‘-Verfahrens ankündigte, womit die Abscheidung und Speicherung von bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 jährlich möglich wird und ein Großteil dieser phänomenalen Kapazitäten an Dritte via Zertifikate verkauft werden soll.

Nun vollzieht Canada Nickel (WKN: A2P0XC) in Form seiner Tochter NetZero Metals den nächsten großen Schritt und kündigt die Entwicklung von Nordamerikas wahrscheinlich größten nachgelagerten und zudem CO2-freien Nickelverarbeitungs- und Edelstahlproduktionsanlagen in der Region Timmins an.

Timmins: Das A und O in Ontarios Elektroauto-Strategie!

Mit der Wahl für den Standort Timmins in der kanadischen Provinz Ontario, hat Canada Nickel seine geplanten Nickelverarbeitungs- und Edelstahlproduktionsanlagen perfekt und prominent positioniert. Denn hier im Südosten Kanadas soll der Regierung von Premierminister Doug Ford zufolge, DER kanadische Standort für die Herstellung von Elektrofahrzeugen entstehen – von der Gewinnung der Materialien für E-Auto-Batterien (die 80 Prozent oder mehr Nickel enthalten können) über das Schmieden des Stahls für die Fahrzeugkarosserien bis hin zur Endmontage. Um Ontario als Innovations- und Produktions-Hub für eine nachhaltigere Mobilität zu etablieren, lassen Provinz- und Bundesregierung Milliarden von Dollar in Produktionsanreize fließen, damit Elektroauto-Batteriewerke im Süden Ontarios mit Mineralien aus dem Norden der Provinz versorgt werden können.

Wenn nun Canada Nickel (WKN: A2P0XC) genau hier zwei Mega-Anlagen baut und zudem mit ‚Crawford‘ auf der zweitgrößten Nickelreserve der Welt mit einer prognostizierten Produktion von sagenhaften 1,6 Millionen Tonnen Nickel, 24.000 Tonnen Kobalt, 490.000 Unzen Palladium und Platin, inklusive 58 Millionen Tonnen Eisen und 2,8 Millionen Tonnen Chrom über eine Projektlaufzeit von 41 Jahren sitzt, verwandelt sich das dynamische Potenzial der kanadischen Ausnahmeerscheinung auf dem Nickel-Markt zu einer schieren Superkraft.

Das gilt umso mehr, als Experten davon ausgehen, dass sich die Nachfrage nach Nickel in den nächsten 10 Jahren verdoppeln oder verdreifachen wird, auch stark getrieben durch eine dann noch weiter hochgefahrene E-Auto-Produktion in Nordamerika.

Quelle: Statista (STEPS: Stated Policies Scenario; SDS: Sustainable Development Scenario

Nicht zuletzt – und hier schließt sich der mega-monetäre Kreis für Canada Nickel (WKN: A2P0XC) – soll jeder der beiden geplanten Produktionsanlagen die mächtige Kohlenstoffspeicherkapazität des ‚Crawford‘-Nickel-Power-Projekts nutzen, um kohlenstofffreies Nickel sowie rostfreien Stahl und Legierungen zu produzieren.

So weit, so sensationell gut. Derweil läuft die Prüfung für den besten Standort in der Timmins-Region ebenso wie die Auswahl hochspezialisierter Ingenieurbüros für die punktgenaue Planung beider Anlagen. Die Bekanntgabe der ausgewählten Firmen wird in Kürze erwartet. Parallel dazu sind Machbarkeitsstudien in vollem Gange. Bis Jahresende sollten diese abgeschlossen sein, während Canada Nickel (WKN: A2P0XC)anpeilt, die Produktion bis 2027 aufzunehmen.

Politischer Push treibt Canada Nickels Potenzial zusätzlich an!

Mit George Pirie, Bergbauminister von Ontario, findet Canada Nickels Plan zum Bau der Nickelverarbeitungs- und Edelstahlproduktionsanlagen, nicht nur höchste politische, sondern auch fundiert fachliche Weihen. Schließlich war Pirie vor seinem Eintritt in die Politik über 35 Jahre lang in Führungspositionen (unter anderem als Präsident und CEO) im Bergbau tätig:

„Mit allem, was die Welt für die Produktion und Etablierung nachhaltiger Mobilitätslösungen braucht, genau vor unserer Haustür, können wir uns hier in Timmins als Drehkreuz für sauberes Nickel positionieren und profilieren. Unternehmen wie Canada Nickel (WKN: A2P0XC), die in diesem Bereich technologische Pionierarbeit leisten, und dabei das Potenzial unserer Gemeinde miteinbeziehen, sind daher unverzichtbare Partner für den Aufbau einer lückenlosen Lieferkette für die E-Mobilität in unserer Region, in der Bergbau von Weltrang betrieben wird“.

Auch Greg Rickford, Minister für Nördliche Entwicklung und indigene Angelegenheiten, hebt Canada Nickels herausragendes Engagement für Timmins wie auch für die Zukunft der Elektrobatterie-Produktion Nordamerikas prominent hervor:

„Dass Branchenführer wie Canada Nickel mit großen Investitionen in die Erweiterung unserer Mineralverarbeitungskapazitäten hier in Timmins investieren, ist für unsere Region von größter Bedeutung – auch, weil dadurch die großartige Chance entsteht, eine voll integrierte Lieferketten für die E-Mobilitätsindustrie auszubauen, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und die Diversifizierung und Stabilität unserer lokalen Wirtschaft langfristig zu stärken.“

https://www.youtube.com/watch?v=k6ZYJc2tA2Y

Fazit: Paradigmenwechsel in der Nickel- und Edelstahlindustrie und entscheidendes Glied in der nordamerikanischen E-Auto-Produktion!

Der geplante Bau der CO2-freien Nickelverarbeitungs- und Edelstahlproduktionsanlagen formt eine noch grünere Zukunft für Kanada die den ‚Timmins Nickel District‘ sogar an die Spitze des globalen Übergangs zu saubererer Energie und umweltfreundlicheren Materialien katapultiert. Darüber hinaus schafft Canada Nickel (WKN: A2P0XC) als technologischer Vorreiter die Gegebenheiten dafür, die wachsende Nachfrage nach der lokalen Versorgung mit kritischen Mineralien wie eben Nickel zu decken, die für den grünen Übergang unverzichtbar sind – und das mit einer kohlenstofffreien, umweltfreundlichen Produktion in Nordamerika.

Mit Blick auf die zunehmende Herstellung von Elektrofahrzeugen in Ontario – bis zum Jahr 2030 rechnen offizielle Stellen mit über einer Million E-Fahrzeugen auf den Straßen der Provinz. Canada Nickel (WKN: A2P0XC) bietet mit seiner Tochtergesellschaft NetZero Metals eine CO2-freie Lösung für die Produktion von Edelstahl und kritischen Minerallegierungen, während gleichzeitig Elektrofahrzeuge mit wirklich sauberem Nickel betrieben werden.

Für den Bau und den Betrieb dieser wegweisenden Nickelverarbeitungs- und Edelstahlproduktionsanlagen wurde ein globales Team unter der Leitung von Mike Cox zusammenstellt, weshalb hier nichts schieflaufen sollte! Dank seiner 35-jährigen Erfahrung in der Nickelverarbeitung verfügt Mike über eine ausgewiesene Expertise, speziell in diesem sensiblen Bereich!

Wir bleiben dabei, Canada Nickel (WKN: A2P0XC) steht für eine neue Generation der Nickelgewinnung und Verarbeitung, die E-Autos schon bei ihrer Entstehung so umweltschonend wie möglich daherkommen lassen! Und nicht umsonst sind übrigens bereits Samsung SDI, Agnico Eagle und AngloAmerican mit hohen Millionenbeträgen bei Canada Nickel eingestiegen. Solche Unternehmen überlassen bekanntermaßen nichts dem Zufall und durchleuchten bei ihrem Research „jede Ecke“! Und erst wenn alles „sauber ist, wird investiert.

Nutzen Sie die Expertise dieser ‚Big Boys‘ und tun sie es ihnen gleich. Nutzen Sie den zurückgekommenen Aktien-Kurs zum Kauf und/oder zum Aufstocken Ihrer Position.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Canada Nickel und https://www.mordorintelligence.com/de/industry-reports/nickel-market

