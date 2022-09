Nickel, Kupfer und Zink sind unverzichtbar

Für die Entwicklung grüner Energien sind diverse Rohstoffe nötig. Dazu gehören Nickel, Kupfer und auch Zink

Die grüne Transformation ist absolut notwendig und nicht nur eine nette Idee. Bei der emissionsärmeren Mobilität spielen Nichteisenmetalle wie etwa Nickel, Kupfer und Zink neben Aluminium, Blei und anderen Stoffen eine wichtige Rolle. Für den Klimaschutz lösen sie Probleme, denn es wird CO2 eingespart. Auch entstehen langlebige Produkte, die recycelbar sind. Übrigens verschlingt das Recyceln von Metallen bis zu 95 Prozent weniger Energie als die Ersterzeugung. Nichteisenmetalle sind für die Funktion von Elektromotoren, Batterien und Brennstoffzellen verantwortlich. Elektromotoren besitzen einen besonders hohen Kupferanteil. Nickel etwa befindet sich in Edelstählen und im Abgaskatalysator.





Zink steht zwar scheinbar im Schatten von anderen Metallen, die magnetisch, leitfähig oder bunt und hart sind, aber trotzdem ist es das Metall, das am viertmeisten weltweit hergestellt wird. Jährlich werden fast 13 Millionen Tonnen Zink auf der gesamten Erde produziert. Rund die Hälfte des Zinks wird beim Verzinken, meist von Stahl eingesetzt. Die Nachfrage beläuft sich auf rund 14 Millionen Tonnen Zink pro Jahr. Verzinkte Produkte können über viele Jahrzehnte, oft ohne Wartung und Pflege ihren Dienst erfüllen. Zinkgussprodukte enthalten oft Legierungen mit Kupfer. Nicht nur in Elektrofahrzeugen, auch in Windanlagen muss Kupfer verbaut werden, es ist ein Zukunftsmetall, dessen Nachfrage steigen sollte. Auf längere Sicht sollte es sich lohnen auf Gesellschaften zu setzen, die diese wichtigen Metalle im Boden besitzen. So beispielsweise Kutcho Copper. Dessen hochgradiges Kupfer-Zink-Projekt Kutcho in British Columbia verfügt bereits über eine Machbarkeitsstudie und befindet sich im Genehmigungsverfahren. Die Canada Nickel Company befindet sich im Besitz von Nickel und Kobalt (wichtig für Lithium-Ionen-Akkus) auf seinem Crawford-Projekt in Ontario, Kanada.

