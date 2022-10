Nicht nur private Investoren, auch Zentralbanken setzen auf Gold

Das World Gold Council hat mal wieder die neuesten Zahlen zu den Goldkäufen und -verkäufen der Zentralbanken veröffentlicht





Im August befanden sich wohl einige der Zentralbanken bezüglich Vermehrung des Goldvermögens eher in Urlaub. Denn im August haben nur ein paar Zentralbanken ihre Goldreserven aufgestockt, nennenswerte Verkäufe gab es kaum. Am meisten Gold hat bisher dieses Jahr die Türkei eingekauft. Im August kamen neun Tonnen Gold dazu. Insgesamt hat die Türkei damit im Jahr 2022 rund 84 Tonnen Gold gekauft und die türkische Zentralbank besitzt nun insgesamt 478 Tonnen laut offiziellen Angaben. Auch in Kauflaune war im August Usbekistan, ebenfalls neun Tonnen Gold wurden den Goldreserven hinzugefügt. Damit hat Usbekistan genauso viel Gold gekauft wie in den beiden vorangegangenen Monaten. Und das, nachdem das Land Anfang 2022 fast 25 Tonnen verkauft hat. Da hat wohl ein Umdenken zugunsten Gold stattgefunden.





Beim Blick auf Katar sind die Zahlen zwar noch unklar – Katar steht durch das demnächst stattfindende Sportereignis im Interesse vieler – aber die Goldreserven sind wohl angestiegen. Dann wäre das der fünfte Monat in Folge, wo Katar Gold zukauft. Insgesamt besitzt Katar, Stand Ende Juli, 72 Tonnen des Edelmetalls, damit rund 27 Prozent oder 16 Tonnen Gold mehr als am Jahresbeginn. Zentralbanken haben schon immer gern Gold als Absicherung gehortet. Selbst wenn es jetzt eine gewisse Sommerflaute gab, können die Goldkäufe bald wieder anziehen und auch für private Investoren hinweisgebend sein. Neben dem physischen Besitz von Gold können private Anleger ein paar Werte von Goldgesellschaften ins Depot legen, etwa von Tarachi Gold, Trillium Gold Mines oder Vizsla Silver. Tarachi Gold besitzt neben seinem vielversprechenden Tarachi-Projekt in Mexiko ein zweites Projekt dort, das bald Gold produzieren wird. Trillium Gold Mines kümmert sich um aussichtsreiche Liegenschaften im Red Lake-Bezirk im Norden Ontarios. In Mexiko arbeitet Vizsla Silver an seinem Silber-Gold-Projekt Panuco. Hochgradige Erzgänge wurden bereits gefunden.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trillium Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/) und Vizsla Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.