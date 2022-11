NextEra: Einstiegsmöglichkeit in Basisinvestment im Energiesektor!

Weitere Suchergebnisse zu "Nextera Energy":

Symbol: NEE ISIN: US65339F1012

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das Wertpapier konnte in den vergangen sechs Monaten rund zwölf Prozent zulegen. Die Seitwärtsbewegung der letzten beiden Wochen könnte eine schöne Plattform für einen Breakout Richtung Norden darstellen. Ideal wäre wenn die Tageskerzen noch etwas kürzen würden und der 50er-EMA in der Waagrechten verläuft.

Chart vom 01.11.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 78.20 USD







Meine Expertenmeinung zu NEE

Meinung: NextEra Energy ist gemessen an der Marktkapitalisierung das größte Elektrizitätsversorgungsunternehmen in Nordamerika. Es meldete für das dritte Quartal 2022 einen Nettogewinn auf GAAP-Basis von 1.696 Mio. USD oder 0.86 USD pro Aktie, verglichen mit 447 Millionen USD oder 0.23 USD pro Aktie für das entsprechende Vorjahresquartal. Das Unternehmen aus Juno Beach ist ein breit aufgestellter Stromversorger mit Kunden in den USA und Kanada. Als Primärenergieträger werden Uran, fossile Ressourcen und mit wachsendem Anteil erneuerbare Energie eingesetzt. Der Inflation Reduction Act, das neue wegweisende Klimagesetz der USA, hat die Wettbewerbsposition von Onshore-Wind- und Solarenergie-Erzeugern weiter verbessert und wird das Wachstum der erneuerbaren Energien in den nächsten zwei Jahrzehnten vorantreiben. Steueranreize werden der Hauptmotor für dieses „beispiellose“ Wachstum sein, um sowohl das Angebot als auch die Nachfrage nach erneuerbaren Energien anzukurbeln, aber auch um Technologien wie eigenständige Speicher zu unterstützen.

Setup

Mögliches Setup: Sobald die oben genannten Vorraussetzungen für einen Long Einstieg vorliegen könnten wir das Kursziel, das bei der Kurslücke von Mitte September liegt anvisieren. Diee nächsten Quartalszahlen gibt es am 27. Januar. Für langfristig orientierte Investoren gehört NextEra Energy aber unabhängig von aktuellen Finanzergebnissen zu den Basisinvestments.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in NEE.

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2022

