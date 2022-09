Newsflash – Letzte TOP-News im Schnellüberblick!

Licht und Schatten an den Börsen! Auch der Edelmetallmarkt ist davon betroffen. Wie geht es weiter?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Stimmung an den Märkten, inklusive den Rohstoffmärkten ist derzeit denkbar schlecht! Eigentlich völlig unverständlich, wenigstens Gold und Silber müssten im derzeitigen Umfeld regelrecht explodieren, trotz des Bremsklotzes des starken US-Dollars.

Eine bevorstehende Rezession bei weiter steigenden Zinsen ist eigentlich ein „Gift-Cocktail“ für die Finanzmärkte. Auch wenn eigentlich noch vorsichtig agiert werden sollte, kann man dennoch langsam damit beginnen, sein Beet zu bestellen. Denn wie wir wissen, handelt die Börse schon die Zukunft von ein paar Monaten. Damit meinen wir, dass ein günstiger Zeitpunkt gekommen sein sollte, sich schon jetzt gute Aktien auf die Watchlist zu setzen oder sogar schon erste Positionen einzugehen oder Nachkäufe zu tätigen.

Sollte die US-Notenbank am Mittwoch ihren Leitzins um 75 Basispunkte anheben, was die Märkte im gros erwarten, könnte dies bereits zu einer Rückeroberung der wichtigen 1.680,- US-Dollar-Marke beim Goldpreis führen. Beim Eintreffen dieses Szenarios, sollten dann die Short-Investoren ins Schwitzen geraten und die Rallye weiter befeuern. Auf der anderen Seite besteht leider derzeit noch die latente Gefahr eines Zinsschrittes von 100 Basispunkten, was dann zu noch einem nochmaligen Rücksetzer beim Goldpreis führen könnte. Deshalb richten sich auch die „Rohstoffaugen“ auf die US-Notenbank, die am Mittwochabend wieder tagt. Das wird extrem spannend werden! Trotz allem, machen die meisten Unternehmen unbeeindruckt weiter und können die Investoren immer wieder mit hervorragenden Nachrichten begeistern, so wie die folgenden!

Große Einigkeit zwischen Fury Gold Mines und der Newmont Corporation!

Die von Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) bereits im Vorfeld angekündigte Aufstockung der noch ausstehenden Anteile der verbleibenden 23,77 %igen Beteiligung an Azimut Exploration Inc. wurde nun durch die Newmont Corporation bestätigt.

Das heißt, dass infolge dieser abgeschlossenen Transaktion sich die 100 % Eigentumsverhältnisse auf 50,022 % für Fury und 49,978 % für Newmont verteilen, wobei Fury im Rahmen einer geänderten und neu gefassten Joint-Venture-Vereinbarung der Betreiber bleibt. Die Kosten für die zusätzliche 11,902%ige Beteiligung belaufen sich für Fury auf 1.202.663 CAD.

https://www.youtube.com/watch?v=4gs67UsMxvA&t=2s

Zudem teilte Fury mit, dass man neun weitere Goldziele auf dem Joint-Venture-Projekt ‚Éléonore South‘ im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec definiert hat. Das Probenentnahmeprogramm innerhalb einer fünfeinhalb Kilometer langen, und bisher nicht durch Bohrungen getesteten ‚Gold-in-Till‘-Anomalie eröffnet damit also weiteres massives Explorationspotenzial. Fury und sein Joint-Venture-Partner verfolgen derzeit diese Ziele weiter, um sie in die Bohrphase zu überführen und weitere Ziele zu erschließen.

Lesen Sie hier die übersetzte News.

GoldRoyalty erwirbt weitere hochkarätige Royalties!

GoldRoyalty (WKN: A2QPLC) teilte seinerseits mit, dass man mit Nevada Gold Mines LLC (einem Joint Venture bestehend aus der Barrick Gold Corporation (61,5 %) und der Newmont Corporation (38,5 %)), eine Vereinbarung über den Erwerb der folgenden Lizenzgebühren für Grundstücke in Nevada zu einem Gesamtpreis von 27.500.000 USD abgeschlossen hat.

Diese Kooperation, die übrigens durch die Ausgabe von 9.393.681 GoldRoyalty-Stammaktien beglichen wurde, beinhaltet folgende Punkte:

· eine 10 %ige ‚Net Profits Interest Royalty‘ auf die hochgradige, produzierende Mine ‚Granite Creek‘, die von i-80 Gold Corp. betrieben wird, zahlbar nach einer kumulativen Produktion von 120.000 Unzen Gold oder einem Äquivalent aus diesem Projekt,

· eine 2 %ige ‚Net Smelter Return Royalty‘ auf die von Kinross Gold Corporation betriebene ‚Bald Mountain‘-Mine, zahlbar nach der Produktion von 10 Millionen Unzen Gold und last but not least

· eine ‚NSR‘ von 1,25 % auf der Joint-Venture-Zone ‚Bald Mountain‘, die ebenfalls von Kinross betrieben wird.

‚Granite Creek‘ hat Anfang dieses Jahres mit dem Untertagebau begonnen. Die ‚Bald Mountain‘-Lizenzgebühren bieten Gold Royalty zudem die Möglichkeit, auf einem der größten privaten Bergbaulandpakete in den USA zu explorieren.

Lesen Sie hier die übersetzte News.

https://www.youtube.com/watch?v=3PhJY9cwBv8

GoldRoyalty verlängert Kreditlaufzeit!

Weiterhin teilte GoldRoyalty (WKN: A2QPLC) mit, dass man das Fälligkeitsdatum seiner bestehenden besicherten revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 25 Mio. USD mit der Bank of Montreal bis zum 31. März 2025 verlängert hat. Die verlängerte Kreditfazilität besteht aus 10 Mio. USD mit einer Verlängerungsfunktion, die eine zusätzliche Verfügbarkeit in Höhe von 15 Mio. USD vorsieht.

Lesen Sie hier die übersetzte News.

Gold Terra Resource veröffentlicht Ressourcenschätzung!

Paukenschlag bei Gold Terra Resource (WKN: A2P0BS)! Der fortgeschrittene kanadische Explorer gab die erste Mineralressourcenschätzung für seine historische ‚Con‘-Mine bekannt, dass von einer Tochtergesellschaft der Newmont Corporation optioniert wurde. Diese besteht aus einer Untertage-Mineralressource von 109.000 Unzen Gold in der ‚angezeigten‘-Kategorie und 432.000 Unzen Gold in der ‚abgeleiteten‘-Kategorie. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen auf dem angrenzenden, unternehmenseigenen Grundstück ‚Yellowknife City’ noch über ‚abgeleitete‘-Ressourcen von 1,2 Millionen Unzen.

https://www.youtube.com/watch?v=nMVbyxX92_U&t=91s

Lesen Sie hier die übersetzte News.

MAG Silver - Update zur Inbetriebnahme der ‚Juanicipio‘-Mine!

Mächtig vorwärts geht es auch bei MAG Silver (WKN: 460241)! Denn wie man jüngst mitteilte, steht die langersehnte Stromversorgung nun auf der ‚Juanicipio‘-Mine. Das heißt nach einer kleinen Verzögerung ist die Mine jetzt vollständig an das vorhandene Stromnetz angeschlossen und alle Systeme sind nahezu bereit ihre Arbeit aufzunehmen!

Laut dem Projektteam von Fresnillo steht der endgültigen Inbetriebnahme bis Ende Oktober nichts mehr im Weg, weshalb die Produktion im vierten Quartal dann an- und hochgefahren werden sollte. Derweil, so Fresnillo weiter, werde der Abbau der untertägigen Erschließung und die Materiallagerung konsequent fortgesetzt, wobei Fresnillo weiterhin ungenutzte Anlagenkapazitäten in seinen Betrieben ‚Saucito‘ und Fresnillo zur Verfügung stellt.

https://www.youtube.com/watch?v=amWboMpypqk&t=20s

Lesen Sie hier die übersetzte News.

Fazit: Alles richtig gemacht!

Diese oben genannten Unternehmen machen alle einen spitzen Job, und das schon über mehrere Jahre. Wenn man sich allerdings aufgrund der stark gefallenen Aktienkurse die Bewertungen anschaut, dann könnte man denken, dass diese Unternehmen gerade erst am Anfang ihrer Explorationsarbeiten stehen. Aber dem ist nicht so, diese Unternehmen sind gestandene und fortgeschrittene Unternehmen, die definitiv deutlich zu günstig bewertet sind. Deshalb halten wir das Rückschlagpotenzial für begrenzt und sehen auf der ‚Longseite‘ deutlich höhere Chancen!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team



