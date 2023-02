Newmont will Newcrest Mining übernehmen

Weitere Suchergebnisse zu "Newcrest Mining":

Das ist ein Paukenschlag: Newmont Corp will Newcrest Mining für rund 17 Mrd. USD übernehmen. Mit einer der größten Übernahmen der australischen Geschichte entstünde ein globaler Edelmetall-Gigant. Ist dies der Auftakt einer größeren Übernahmewelle?

Die Nachrichtenagentur Bloomberg beruft sich auf eine nicht näher genannte Person mit Kenntnis der Transaktion. Dieser Quelle zufolge arbeitet Newmont bereits seit einigen Monaten an dem Deal – und strebt vor der Abgabe erster Gebote eine freundliche Übernahmen an.

Neues (altes) Unternehmen zu 70 % Newmont und 30 % Newcrest

Tom Palmer, Präsident und CEO von Newmont ließ sich in der hauseigenen Pressemitteilung am Sonntag mit den Worten zitieren, die „Kombination aus Newmont und Newcrest stelle ein starkes Wertversprechen für Aktionäre, Mitarbeiter und Communities“ dar. „„Die vorgeschlagene Transaktion würde branchenführende Portfolios von Vermögenswerten und Projekten zusammenführen, um langfristigen Wert im gesamten globalen Geschäft zu schaffen“.

Das bislang nicht bindende Angebot sieht die Finanzierung der Transaktion über einen Aktientausch vor. Demnach sollen 0,38 Newmont-Aktien pro Newcrest Aktie geboten werden. Dadurch entstünde ein Unternehmen, das zu 70 % im Besitz von Newmont und zu 30 % im Besitz von Newcrest wäre.

Newmont hat BofA Securities, Centerview Partners LLC und Lazard als finanzielle Berater sowie King & Wood Mallesons und White & Case LLP als Rechtsberater beauftragt. Der Vorstand rät den Aktionären, derzeit nichts zu unternehmen. Gewissheit über den Abschluss der Transaktion gebe es nicht.

Newcrest prüft den Vorschlag – und hat seinerseits P Morgan Chase & Co. und Gresham Advisory Partners Ltd. als Finanzberater und Herbert Smith Freehills als Rechtsberater beauftragt. Newcrest sucht seit dem Rücktritt von CEO Sandeep Biswas im Dezember nach einem Vorstand. Übergangsweise wird der Posten durch Sherry Duhe (ehemalige CFO des Öl- und Gasproduzenten Woodside Energy Group) ausgeübt.

Aktien reagieren sehr unterschiedlich

Sollte es zu einem Abschluss kommen, wäre dies laut Berechnungen von Bloomberg einer der größten Deals in der australischen Geschichte. Gänzlich neu wäre das entstehende Unternehmen nicht -vielmehr wäre es einen Rückkehr zu einem Status Quo der Vergangenheit.

Newcrest Mining wurde in den 1960er Jahren als australische Tochtergesellschaft von Newmont gegründet. 1990 erwarb Newmont Australia Limited Australmin Holdings Ltd, fusionierte anschließend mit BHP Gold Limited und änderte seinen Namen in Newcrest Mining Limited.

Die Aktien der beiden Unternehmen reagierten zum Wochenauftakt sehr unterschiedlich auf die Meldung. Während die Newmont Mining Aktie (WKN: 853823, ISIN: US6516391066) um mehr als 6 % nachgab, konnte die Newcrest Mining Aktie (WKN: 873365, ISIN: AU000000NCM7) um mehr als 8,5 % zulegen. Wer die Newcrest Aktie am Montagnachmittag kaufte, zahlte etwas weniger als das 0,38-fache einer Newmont Aktie – und würde bei einem Zustandekommen des Deals somit einen Gewinn erzielen. Die Marktteilnehmer waren vom Abschluss der Transaktion offenbar noch nicht vollends überzeugt.

Newcrest baut Geschäft mit Kupfer aus

Newcrest betreibt Gold-, Silber- und Kupferminen in Australien, Kanada und Papua-Neuguinea. CEO Sherry Duhe zufolge soll der Anteil des Kupfergeschäfts hochgefahren werden, da das Unternehmen hier ebenso wie viele andere Marktakteure einen starken Anstieg der Nachfrage erwartet.

Mohsen Crofts, Branchenanalyst von Bloomberg Intelligence hält weitere Übernahmen im Bergbausektor für wahrscheinlich. Dafür sprächen „der starke australische Dollar, der Goldpreis und die sinkenden globalen Reserven“. Insbesondere Unternehmen mit einem starken Kupfergeschäft seien potenzielle Übernahmeziele.

Das Angebot kommt in einer Zeit steigender Goldpreise: Der Kurs für eine Feinunze war seit Anfang November um zeitweise 300 USD angestiegen. In den letzten Tagen hatte allerdings eine Korrektur angesetzt. Aktuell werden für eine Feinunze Gold am Markt 1875 USD gezahlt.