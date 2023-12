Newmont: Zunehmend solide unterstützt

Mittwoch, 13. Dezember 2023



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Edelmetalle! Heute geht es um den Basiswert Newmont Corp. (WKN: 853823). Eine Aktie der Newmont Corp. kostet am Mittwoch, 13. Dezember 2023 (19:30 Uhr) am Handelsplatz New York 38,22 USD (+1,2%).

Die Company Die Newmont Mining Corporation ist ein US-amerikanisches Bergbauunternehmen mit Sitz in Denver/Colorado. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P-500 gelistet. Newmont Mining gilt als einer der größten Goldproduzenten der Welt und betreibt seine Minen auf nahezu allen Erdteilen. Neben Gold fördert Newmont aber auch Kupfer, Silber und Zink. Die Company ist zudem Mitglied des World Gold Council.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf von Newmont Corp. auf Wochenbasis. Das letzte Candle im Chartbild symbolisiert somit die Preisentwicklung der laufenden Handelswoche (bis 13.12.23). Deutlich zu erkennen: der nächste Widerstandsbereich, der sich um 41 / 42 USD erstreckt. Dabei erweist sich auch die fallende 200-Tagelinie – aktuell bei 42 USD verlaufend – als zusätzlich harte Hürde nach oben. Auf der Unterseite definiere ich die nächste Unterstützung im Bereich um 37 USD.

Die Prognose Aufgrund der aktuellen Charttechnik sollten Anleger jetzt ganz genau auf die Preislinie bei 42 USD achten! Ein etwaiger Break out nach oben wäre sehr positiv zu interpretieren. Im obigen Wochenchart nicht ersichtlich: die 21-Tagelinie. Diese verläuft aufwärts gerichtet und zeugt damit von einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Zudem hat sich im Tageschart eine bereits überverkaufte Marktsituation eingestellt. Dies erhöht die Chance auf eine Kursstabilisierung im Bereich des 37er-Supports. Als reinrassiger Rohstofftitel ist die Newmont Corp. aber ein volatiles Vehikel – und damit als spekulativ einzustufen: ich bleibe für Sie am Ball!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit.

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

