Newmont Mining erhöht Angebot für Newcrest auf 19,5 Mrd. USD

Wie Newmont Mining (WKN: 853823, ISIN: US6516391066) auf seiner Homepage mitteilte, wurde dem Board auf Directors von Newcrest Mining (WKN: 873365, ISIN: AU000000NCM7) ein neuer, unverbindlicher und indikativer Vorschlag zum Kauf von 100 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Newcrest vorgelegt.

Demnach sollen die Newcrest-Aktionäre 0,4 Newmont-Aktien für jede gehaltene Newcrest-Aktie erhalten. Darüber hinaus räumt das Angebot Newcrest das Recht ein, eine Sonderdividende von bis zu 1,10 USD pro Newcrest Aktie an seine Aktionäre auszuzahlen.

Vierwöchige Due Diligence beginnt

Wie Newmont weiter mitteilt, hat der Vorstand von Newcrest den Zugang von Newmont Mining zu einer bestätigenden Due Diligence Prüfung gewährt. Dieser Zugang ist für die Abgabe eines verbindlichen Angebots erforderlich. Die Due Diligence soll innerhalb von rund vier Wochen abgeschlossen werden. Newcrest will Newmont demnach während des Due Diligence Zeitraums "Exklusivität" gewähren, wobei die genauen Bedingungen noch ausgehandelt werden müssen.

Tom Palmer, Präsident und CEO von Newmont, sieht das durch die Übernahme entstehende Unternehmen "als klaren Marktführer im Goldbergbau gut positioniert". Durch die Übernahme könnten "in den kommenden Jahrzehnten starke, stabile und dauerhafte Renditen mit erstklassiger Nachhaltigkeitsleistung" erzielt werden. Die Branche trete "in eine neue Ära" ein, in der Bergbauunternehmen höhere Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit und langfristige Wertschöpfung erfüllen müssten.

Newmont CEO Palmer: "Erhebliche jährliche Synergien"

Palmer skizziert die Übernahme mit optimistischen Prognosen. Er erwarte, dass "die kombinierte Gruppe erhebliche jährliche Synergien liefert und langfristigen Wert für alle Beteiligten schafft." Der Zusammenschluss könnte "durch das skalierbare, integrierte Betriebsmodell von Newmont mit einer großen Auswahl an Fachexperten und bestehenden regionalen Plattformen in Australien und Kanada unterstützt" werden und dadurch "die globale Lieferkette der kombinierten Gruppe nutzen und durch die Implementierung des bewährten kontinuierlichen Verbesserungsprogramms "Full Potential" von Newmont erhebliche Synergien generieren".

Der CEO verweist dabei auch auf die Übernahme von Gold Corp im Jahr 2019. Hier habe Newmont jährliche Synergien von mehr als 1 Milliarde USD geliefert. Dabei hätten sich die Anstrengungen in den letzten vier Jahren auf die Optimierung von Verarbeitungskreisläufen, die Verbesserung der Ladungs- und Transportleistung, die Reduzierung von Stillstandzeiten und die Implementierung neuer Technologien zur Steigerung der Abbauraten konzentriert.

Aktienmarkt ist noch nicht vom Deal überzeugt

Sollte Newcrest das Angebot annehmen, würden die Newcrest Aktionäre rund 31 % des kombinierten Unternehmens besitzen. Für die Annahme spricht eine Äußerung von Simon Mawhinney, Geschäftsführer von Newcrests größtem Anteilseigner Allan Gray. Dieser sagte gegenüber der Financial Times, dass Newcrest zwar nach wie vor unterbewertet sei, das verbesserte Angebot aber einen Ausgleich biete. Mawhinney will das Angebot unterstützen – vorbehaltlich eines besseren Angebots von der Konkurrenz.

Der Markt scheint noch nicht vollständig von der Übernahme überzeugt. Obwohl die Newcrest Aktie nach der Bekanntgabe des neuen Angebots um rund 5 % zulegte, notierte das Papier bei lediglich 29,75 AUD. Das neue Angebot von Newmont bewertet die Aktie jedoch mit und 32 AUD.

Die Financial Times verweist auf Analysten, denen zufolge das Angebot ausreichend sei um es über die Ziellinie zu schaffen. Allerdings hätten auch die Aufsichtsbehörden noch ein Mitsprachrecht: Dem neuen Unternehmen würden vier der fünf größten Goldminen Australiens gehören.

Das frühere Angebot vom 06. Februar hatte noch 0,363 Newmont Aktien pro Newcrest Aktie vorgesehen. Am 16. Februar war das Angebot dann auf 0,38 Aktien aufgestockt worden.

