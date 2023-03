Newmont-Aktie: Stabilisierung oberhalb der 200-Tagelinie

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont":







Heute geht es um die Newmont Corp. (WKN: 853823). Die Kurse machten in den vergangenen beiden Wochen mit Gewinnen von sich reden. Kurs der Newmont-Aktie am Montag, 27. März 2023 (16:30 MESZ) an der Nasdaq in New York: 48,06 USD (-1,0%).

Die Company

Die in Denver/USA beheimatete Newmont Corp. ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Exploration und des Betriebs von Goldminen. Mit einem Market Cap von ~38,6 Mrd. USD zählt die Newmont Corp. zu einem Schwergewicht im börsennotierten Minensegment. Das KGV(2024e) liegt bei ~23; die Dividendenrendite (2024e) – vor Steuern – bei 3,4 Prozent.

Zum Hintergrund

Im Schlepptau wieder anziehender Gold-Preise (Montag: 1955 USD) werden auch die Goldminenbetreiber mit nach oben getragen. Dass die Titel seit Jahresbeginn unter Abgabedruck standen, lag aber wohl auch an der beabsichtigen Übernahme der australischen Newcrest Mining durch Newmont. Eine Übernahme, die aber noch nicht in trockene Tücher ist. Das erschwert aktuell eine fundamentale Prognose für die Zukunft – und birgt ein Kursrisiko.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: Der Wochenchart der Newmont-Aktie auf USD-Basis. Am vergangenen Freitag kam es zu einem Break out über die 200-Tagelinie, die aktuell bei 48 USD verläuft. Positiv: Die Kurse konnten sich bis Handelsende oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts behaupten – charttechnisch ist das positiv zu beurteilen. Hoffnung schöpfen Technische Analysten auch vom frischen (und positiven) Schnittpunkt im MACD-Trendfolgeindikator auf wöchentlicher Betrachtungsbasis.

Die Prognose

Nach knapp zwei Monaten dreht die 21-Tagelinie – im obigen Wochenchart nicht ersichtlich – wieder aufwärts und markiert damit das Ende eines kurzfristigen Abwärtstrends. Doch Achtung: der noch immer fallende MA(200) könnte einer Kursrallye im Wege stehen! Dies umso mehr, als auch eine übergeordnete Abwärtstrendlinie (A) im Bereich ~49/50 USD zu Gewinnmitnahmen animieren könnte. Gleichwohl bleibt die Newmont-Aktie eine fantastische Beobachtungs-Position für alle Commodity-Stocks-Liebhaber. Eine signifikante Stabilisierung oberhalb von 50 USD, im Idealfall auf Wochenschlusskursbasis, trüge weitere Kursphantasie in das Papier – zumindest bis zum nächsten Widerstand ~55,41 USD.

