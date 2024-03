Newmont-Aktie: Kurse an langjähriger Unterstützung angekommen

Montag, 4. März 2024



was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Edelmetalle! Heute geht es um den Minenwert Newmont Corp. (WKN: 853823). Eine Aktie der Newmont Corp. kostete am Montag, 4. März 2024 zu Handelsende in New York 33,48 USD (+4,8%).

Die Company Die Newmont Mining Corporation ist ein US-amerikanisches Bergbauunternehmen mit Sitz in Denver/Colorado. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P-500 gelistet. Newmont Mining gilt als einer der größten Goldproduzenten der Welt und betreibt seine Minen auf nahezu allen Erdteilen. Neben Gold fördert Newmont aber auch Kupfer, Silber und Zink. Die Company ist zudem Mitglied des World Gold Council.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf von Newmont Corp. auf Monatsbasis. Die letzten drei Candles im Chartbild symbolisieren somit die Preisentwicklung seit Jahresbeginn. Deutlich zu erkennen: die kräftige Abwärtsbewegung im Februar, welche die Preise fast auf ein 5-Jahrestief brachten. Mit aktuell rund 33,50 USD kostet eine Newmont-Aktie wieder so viel, wie im Frühjahr 2019 – und damit noch vor der Corona-Pandemie. Der aktuell Abwärtstrend bei Newmont lässt sich bis Jahresbeginn 2023 zurückverfolgen. Seither sind die Kurse um bis zu 42 Prozent eingebrochen; alleine seit Jahresbeginn 2024 steht ein Minus von bis zu 29 Prozent zu Buche.

Die Prognose Das Trendverhalten der Newmont-Aktie bleibt ganz klar als negativ zu beschreiben, insbesondere in der längerfristigen Zeitbetrachtung. Ein Blick auf die Indikatoren – 200-Tagelinie; MACD-Trendfolgeindikator – bestätigt dies. Positiv ist die Support-Linie um 29,77 USD, die sich bis ins Jahr 2018 zurückverfolgen lässt. Auf diesem Preislevel kam es im Vormonat zu Käufen. Auch die wieder festeren Edelmetall-Preise sprächen grundsätzlich für Aktien aus dem Bereich der Goldminen. Charttechnisch aber warten bei der Newmont-Aktie zahlreiche Widerstände auf dem Weg zum Comeback. Der erste Widerstand um 33 USD könnte mit den starken Montagskursen bald schon signifikant überwunden werden.

Ein Rückblick »Mit einem weiteren Abgleiten der Kurse in Richtung des 2019er-Tiefs bei 29,77 USD muss gerechnet werden«, so meine Prognose vom 14. Februar 2024. Newmont Mining notierte damals bei 31,99 USD. Am Mittwoch, 27. Februar 2024 markierte die Aktie mit 29,42 USD ein Mehrjahrestief. Meine zurückhaltende Einschätzung vom 14. Februar war damit »gold-richtig« – ich bleibe für Sie am Ball!

Manfred Ries, Chefredakteur

