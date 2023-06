Weitere Suchergebnisse zu "Angold Resources":

Bei der laufenden Exploration seines Prestigeprojekts "Nutmeg Mountain" in Idaho (USA) ist der kanadische Explorer NevGold Corp. (TSX-V: NAU, FFM:5E50, ISIN: CA6415361071) erneut auf Gold gestoßen. Wie das Unternehmen am Donnerstag meldete, durchteuften Bohrungen einen mehr als 51 Meter langen Abschnitt mit 0,80 Gramm Gold je Tonne, inklusive eines höhergradigen 11,3-Meter langen Intervalls von 1,40 Gramm je Tonne. NevGold bestätigte außerdem, dass die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für "Nutmeg Mountain" in Arbeit sei und Anfang Juli erwartet wird.

Brandon Bonifacio, der Geschäftsführer von NevGold, kommentierte den erneuten erfreulichen Fund. Die Ergebnisse der laufenden Bohrkampagne bei Nutmeg Mountain betonten die außergewöhnliche, hochgradige Oxidgoldmineralisierung an der Oberfläche des Projekts; diese sei für die Haldenlaugung geeignet. Man freue sich nun auf die noch ausstehenden Ergebnisse der restlichen etwa 130 Meter der Bohrung NMD0004. Diese werde zudem für den Auftakt der metallurgischen Testarbeiten verwertet, die schwerpunktmäßig Optimierungsmöglichkeiten für Zerkleinerung und Mahlen untersuchen sollen.

Bonifacio betonte, dass es in den westlichen USA nur wenige Oxidgold-Haufenlaugungsprojekte einer solchen Größenordnung und solcher Gehalte gebe, deren Mineralisierung bereits an der Oberfläche beginnt.

Mineralressourcenupdate angekündigt

Bonifacio informierte weiterhin darüber, dass die bereits weit fortgeschrittene Fertigstellung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung Anfang kommenden Monats erwartet werde. Mit deren Erstellung ist der Dienstleister Global Mineral Resource Services aus Vancouver beauftragt.

Die derzeit aktuelle, vom Vorbetreiber GoldMining Inc. erstellte historische Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2020 für das (zu diesem Zeitpunkt unter dem Namen "Almaden" bekannte) Projekt beziffert angezeigt (indicated) 910.000 Unzen Gold (43,5 Millionen Tonnen zu 0,65 Gramm Gold je Tonne), abgeleitet (inferred) 160.000 Unzen (9,1 Millionen Tonnen zu 0,56 Gramm Gold je Tonne).

Highlights der laufenden Bohrkampagne

Im Rahmen der aktuellen Arbeiten wurden im Bohrloch NMD0004 bereits ab der Oberfläche weitere hochgradige und auslaugbare Goldvorkommen entdeckt. Im Einzelnen handelt es sich um einen 51,5 Meter langen Abschnitt, beginnend an der Oberfläche, mit 0,80 Gramm Gold je Tonne. Darin enthalten ist ein in 9,8 Metern Tiefe beginnendes Intervall von 11,3 Metern mit 1,40 Gramm Gold je Tonne; das Gold darin jeweils in Form von auslaugbarem Oxid.

Das Loch NMD0004 ist noch nicht abschließend ausgewertet; die verbleibenden 130 Bohrmeter werden zurzeit im Labor analysiert.

Die Analyse des Bohrloches ist ein weiterer Schritt für die Erstellung eines großen, oberflächennahen mineralisierten Profils. Weitere wichtige Bohrergebnisse des diesjährigen Programms umfassten:

aus Bohrung NMD0003 79,3 Meter zu 0,72 Gramm Gold je Tonne ab 10,4 Meter Tiefe inklusive 2,32 Gramm Gold je Tonne über 13,4 Meter ab 25,6 Metern Tiefe (auswaschbares Oxidgold) und

79,3 Meter zu 0,72 Gramm Gold je Tonne ab 10,4 Meter Tiefe inklusive 2,32 Gramm Gold je Tonne über 13,4 Meter ab 25,6 Metern Tiefe (auswaschbares Oxidgold) und aus Bohrung NMD0001: 0,56 Gramm Gold je Tonne auf 23,9 Metern ab 24,1 Metern Tiefe, inklusive 0,89 Gramm Gold je Tonne auf 11,4 Metern ab 25,6 Metern Tiefe sowie 4,33 Gramm Gold je Tonne am Grund des Bohrlochs, wobei die Bohrung innerhalb der Mineralisierung verlorenging.

Jener Teil des Bohrprogramms, der orientierte Kernbohrungen beinhaltete, ist zwischenzeitlich abgeschlossen; fortgesetzt wird es nun mit Umkehrbohrungen (RC, "Reverse Circulation").

Metallurgische Tests

NMD0004 wurde niedergebracht, um metallurgische Testarbeiten auf "Nutmeg Mountain" aufzunehmen. Hierfür wurden die McClelland Laboratories, ansässig in Sparks (Nevada) beauftragt. Mit den Testarbeiten sollen Optimierungsmöglichkeiten für Mahlen, Zerkleinerung und Gewinnungsmethoden ausgelotet werden.

Über NevGold Corp.

Das Explorations- und Erschließungsunternehmen NevGold Corp. aus Vancouver konzentriert sich auf großflächige Mineralsysteme in etablierten Gebieten in den USA und Kanada. Für das oben beschriebene Goldprojekt "Nutmeg Mountain" in Idaho hat NevGold eine Option auf den 100-prozentigen Erwerb; bereits im vollständigen Besitz befinden sich die in Nevada (USA) gelegenen Projekte "Limousine Butte" und "Cedar Wash". Zum Portfolio gehört außerdem das in British Columbia gelegene Silber-Polymetall-Projekt "Ptarmigan"; hierfür hatte NevGold kürzlich eine Tochtergesellschaft gegründet, die nun für Projekte in Kanada zuständig ist.

