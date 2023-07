NevGold: Top-positioniert für nächste Goldprojekt-Meilensteine in Nevada

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

NevGold Corp. (TSX.V: NAU) (OTCQX: NAUFF) (Frankfurt: 5E50) hat für das Goldprojekt Limousine Butte in Nevada (USA), das sich im südlichen Teil des renommierten Carlin Trends befindet, ein Update des geologischen Modells erstellt. Darin wurde auch eine Auswahl der Bohrziele für 2023 getroffen. Das Unternehmen steht außerdem vor dem Abschluss eines aktualisierten NI 43-101-konformen Technischen Berichts, der im Juli 2023 fertiggestellt werden soll. Limousine Butte verfügt bislang über eine historische Goldressource aus oxidischem Vorkommen von rund 0,3 Mio. Unzen Gold. Nach dem geplanten Bohrprogramm sind ein Ressourcenupdate und eine nachfolgende erste Vorwirtschaftlichkeitsschätzung (PEA) in 2024 vorgesehen.

Wichtigste Highlights:

Das Update des geologischen Modells identifiziert signifikantes Mineralisierungspotential und neue Ziele von hoher Priorität für das Bohrprogramm 2023. In das neue Modell flossen neue projektweite Kartierungen und Bohrdaten von 2022 mit ein. Das Unternehmen konnte dadurch die regionale und projektspezifische Geologie neu interpretieren.

Im Projektteil Resurrection Ridge zeigt das Modell zusätzliches Potential für den Pilotschiefer, dem wichtigsten aufnehmenden Gestein, speziell nach Norden und Osten der gegenwärtig abgegrenzten vererzten Zonen im Gebiet.

zeigt das Modell zusätzliches Potential für den Pilotschiefer, dem wichtigsten aufnehmenden Gestein, speziell nach Norden und Osten der gegenwärtig abgegrenzten vererzten Zonen im Gebiet. Im Projektteil Cadillac Valley zeigen die Bohrungen von 2022 an, dass die Mineralisierung speziell nach Süden und Osten offen bleiben. Das Unternehmen verfügt über CSAMT Daten von McEwen Mining (TSX: MUX, NYSE: MUX), welche die wichtigste Datenebene für die Entdeckungen auf Cadillac Valley 2022 waren.

zeigen die Bohrungen von 2022 an, dass die Mineralisierung speziell nach Süden und Osten offen bleiben. Das Unternehmen verfügt über CSAMT Daten von McEwen Mining (TSX: MUX, NYSE: MUX), welche die wichtigste Datenebene für die Entdeckungen auf Cadillac Valley 2022 waren. Zusätzliche Ziele identifiziert: West Cadillac und Coffee Mug (nordöstliche Explorationsregion) wurden als Areale mit hohem Potential für das Pilotschiefermuttergestein identifiziert. Das Unternehmen plant, beide Zielgebiete in zukünftigen Programmen zu bebohren.

und (nordöstliche Explorationsregion) wurden als Areale mit hohem Potential für das Pilotschiefermuttergestein identifiziert. Das Unternehmen plant, beide Zielgebiete in zukünftigen Programmen zu bebohren. Der Explorationsplan wurde dem "Bureau of Land Management" am 8.2.23 vorgelegt (vgl. News vom 14.2.23) und das Prüfungsverfahren schreitet wie geplant voran. Liegt die behördliche Genehmigung vor, sind Explorationsarbeiten auf über 80 Hektar möglich, die zukünftig umfangreichere Bohrprogramme im Projekt zulassen.

Das Unternehmen ist weit fortgeschritten, einen aktualisieren NI 43-101-konformen Technischen Bericht von Limousine Butte fertigzustellen. Dafür anvisiert ist Juli 2023.

Das Bohrprogramm 2023 auf Limousine Butte wird weiter die sich ausdehnenden Mineralisierungen von Resurrection Ridge und Cadillac Valley und auch vorläufige Explorationsziele incl. der Connector Zone, Coffee Mug und auch weitere Stellen auf dem Areal untersuchen (vgl. Abb. 1). Ziel wird sein, eine große oberflächennahe oxidische Goldressource um Resurrection Ridge und Cadillac Valley zu bilden und neue Lagerstätten im Projekt zu finden.

Abb. 1: Geologische Karte von Limousine Butte mit Explorationszielgebieten und Hauptverwerfungslinien

Über NevGold

Das kanadische Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen NevGold verfügt über Projekte in Nevada, Idaho und British Columbia. 2023 sollen in zwei Projekten bestehende historische Goldressourcen aktualisiert und deutlich ausgeweitet werden.

NevGold besitzt eine Option, um das aussichtsreiche Nutmeg Mountain Goldprojekt mit oxidischem Vorkommen in Idaho in den USA bis Anfang 2024 zu 100% zu erwerben. Im Projekt besteht seit 2020 eine inzwischen als historisch einstufte Ressource mit 0,91 Mio. Unzen Gold in der Indicated und 0,16 Mio. Unzen in der Inferred Kategorie. Mitte Juli 2023 ist ein Update der Ressource geplant. Anschließend soll 2024 eine erste vorläufige Wirtschaftlichkeitsschätzung (PEA) vorgenommen werden.

NevGold besitzt darüber hinaus zu 100% die Goldprojekte Limousine Butte und Cedar Wash in Nevada/USA und das Silber/Polymetall-Projekt Ptarmigan in der kanadischen Provinz British Columbia. Auf Limousine Butte strebt NevGold in 2023 ebenfalls die Aktualisierung einer historischen Goldressource sowie eine PEA in 2024 an. Ferner ging man kürzlich eine Optionsvereinbarung zum Erwerb eines Portfolios von fortgeschrittenen Explorationsprojekten in British Columbia mit zwei Kupfer/Gold/Silber-Projekten und drei Lithium-Projekten ein.

