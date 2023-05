Nachdem NevGold Corp. (TSX-V: NAU, FFM:5E50, ISIN: CA6415361071) Ende März hochgradige Silberfunde aus Oberflächenproben vom kanadischen "Ptarmigan"-Projekt gemeldet hatte, gibt es nun wieder interessante News von den Gold-Explorationen auf "Nutmeg Mountain". Wie der Explorer aus Vancouver am Mittwoch meldete, wurden bei Bohrungen auf dem Flaggschiffprojekt im US-amerikanischen Bundesstaat Idaho Schichten von stark oxidiertem, verkieseltem Sandstein mit Quarzadern durchteuft. Eine nähere Untersuchung der Bohrkerne steht noch aus, sorgt aber bereits jetzt für erwartungsvolle Stimmung.

So sprach Brandon Bonifacio, der Geschäftsführer von NevGold, von einem nach wie vor positiven Verlauf des Bohrprogramms bei "Nutmeg Mountain". Man erwarte mit Spannung die Untersuchungsergebnisse aus dem Bohrloch NMD0004, das in Sparks (Nevada) im American Assay Lab untersucht werde. Endgültige Resultate stünden noch aus, doch die an oder nahe der Oberfläche sichtbaren Signaturen seien sehr ermutigend. In den vergangenen zehn Monaten habe das technische Team ein umfassendes Verständnis der regionalen und lokalen Beschaffenheit und Strukturen gewonnen. Zu diesem Zweck wurden historische Bohrlöcher neu aufgezeichnet und alle Bohrungen des Programms protokolliert. Man freue sich darauf, in den kommenden Wochen und Monaten weitere Updates nachzulegen.

Über "Nutmeg Mountain"

"Nutmeg Mountain" ist das Vorzeigeprojekt im Portfolio von NevGold. Auf dem Gelände, wo seit 2012 nicht mehr gebohrt werden war, ist seit Anfang des Jahres eine Explorationsbohrkampagne im Gange. Wie ein vorangegangenes Oberflächenkartierungs- und Kernaufzeichnungsprogramm aus mehr als 70.000 Metern historischer Bohrungen zeigte, verfügt das Gelände über zahlreiche Explorations- und Ressourcenerweiterungsziele.

Das aktuelle Explorationsprogramm zielt darauf ab, die vorliegende historische Mineralressourcenschätzung von 2020 (seinerzeit veröffentlicht von GoldMining Inc.) mit oberflächennahen Bohrungen zu erweitern und hochgradige Zuführungsstrukturen in der Tiefe sowie parallele Strukturen zu erproben beziehungsweise zu identifizieren. Die aktuellen Zahlen beziffern für das damals noch unter dem Namen "Almaden" betriebene Projekt angezeigt (indicated) 3.470.000 Tonnen zu 0,65 Gramm Gold je Tonne beziehungsweise 910.000 Unzen; abgeleitet (inferred) sind es 9.150.000 Tonnen zu 0,56 Gramm Gold je Tonne oder 160.000 Unzen.

Da bislang seitens NevGold keine ausreichenden qualifizierten Arbeiten durchgeführt wurden, um diese Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, behandelt das Unternehmen dies allerdings nicht als aktuelle Ressource oder Reserve.

Auf obiger Übersichtskarte sind die Standorte der Bohrungen, die Projektgrenzen (gelbe Linie) und der Grubenmantel der Mineralressourcenschätzung von 2020 (in rot) visualisiert. Dabei kennzeichnen die grünen Schattierungen die unpatentierten und genehmigten Bureau of Land Management (BLM)-Claims; bei den nicht schattierten Bereichen handelt es sich um private Pachtgebiete und patentierte Claims, bei denen Bohrungen nach abweichenden Richtlinien möglich sind.

Aufschlussreiche Sandsteinschichten

Der Schwerpunkt des diesjährigen Bohrprogramms liegt auf der Weiterentwicklung von "Nutmeg Mountain" zu einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung. Wie NevGold nun meldet, hat im Rahmen der laufenden Bohrkampagne das Loch NMD0004 ab der Oberfläche 120 Meter stark oxidierten, verkieselten Sandstein mit Quarzgängen durchteuft.

Die Signaturen sind jenen anderer Bohrlöcher ähnlich, die im selben Programm niedergebracht wurden, etwa der Bohrung NMD0003 (siehe Abbildung unten), die 79,3 Meter zu 0,72 Gramm Gold je Tonne (auslaugbar) ab 10,4 Metern Tiefe ergab, einschließlich eines 13,4-Meter-Intervalls mit 2,32 Gramm Gold je Tonne (auslaugbar) aus 25,6 Metern Tiefe.

Auch historische Bohrlöcher aus dem Gebiet der Ressource von 2020, die von NevGold neu protokolliert worden waren, weisen ähnliche Merkmale auf.

"Nutmeg Mountain" weist entlang des Streichens sowie in der Tiefe weiterhin beträchtliches Potenzial für Ressourcenwachstum auf. So gibt es außerhalb der Grubenhülle, die 2020 definiert wurde mehr als 100 vertikale Meter an identifiziertem Ressourcenpotenzial.

NevGold erwartet zurzeit die Untersuchungsergebnisse weiterer Bohrungen, die auf dem Projekt durchgeführt wurden. Die Proben wurden unter Aufsicht von NevGold-Geologen entnommen und werden in der unabhängigen Probenaufbereitungsanlage von American Assay Labs untersucht. Dabei kommen branchentypische Brandprobenverfahren sowie Leer-, Standard- und Duplikatmaterial zur Qualitätskontrolle zum Einsatz.

Über NevGold Corp.

Das Explorations- und Erschließungsunternehmen NevGold konzentriert sich auf großflächige Mineralsysteme in bewährten Gebieten in den USA und Kanada. An den Gold-Projekten "Limousine Butte" und "Cedar Wash" (Nevada, USA) und am Silber-Polymetallprojekt "Ptarmigan" (British Columbia, Kanada) besitzt NevGold eine 100-prozentige Beteiligung; für das hier geschilderte Projekt "Nutmeg Mountain" in Idaho besteht eine Option auf den Erwerb der 100-prozentigen Beteiligung.

