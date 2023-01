Neues Jahr, neues Ungemach?

Während der dreiwöchigen Newsletter-Pause hat sich auch das Bild des DAX deutlich verändert. Stand der Markt kurz vor Weihnachten noch unter dem Eindruck der Lagarde-Rede, so hat sich das Bild seither kontinuierlich aufgehellt. Das ist vor allem den ersten Handelstagen des neuen Jahres geschuldet, die sich als ausgesprochen stark erwiesen haben. Inzwischen konnte sogar die wichtige Marke bei 14.800 Punkten überwunden werden. Das ist zwar noch nicht nachhaltig, aber in der aktuellen Bewegung reicht es damit für ein neues, höheres Hoch, was den Aufwärtstrend ebenfalls bestätigt. Zuletzt sorgten zudem nachlassende Inflationsbefürchtungen für Rückenwind, da auf diese Weise auch der Druck auf die Notenbanken zu weiteren Zinserhöhungen nachlassen würde. Der einzig nennenswerte Wermutstropfen besteht im Moment darin, dass die Umsatzentwicklung noch nicht dem entspricht, was man in einer starken Aufwärtsbewegung erwarten sollte. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass in der ersten Handelswoche aufgrund der Ferienzeit an den Börsen eher mit gebremstem Schaum agiert wird.