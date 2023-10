Neuer Emittent KraneShares legt sechs China-ETFs auf

Der neue Emittent KraneShares bietet zum Start ein breites Spektrum an Investments in chinesische Unternehmen mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

10. Oktober 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Dienstag sind die ersten sechs Exchange Traded Funds von KraneShares auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Die ETFs bieten einen einfachen Zugang zum chinesischen Aktienmarkt mit Schwerpunkt auf einzelne Branchen, Themen und zu verschiedenen Sektoren diversifizierter Portfolios.

Mit dem KraneShares MSCI China A 50 Connect UCITS ETF können Anleger*innen in die 50 größten chinesischen Aktienunternehmen investieren, die als A-Aktien an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notiert und über Stock Connect zugänglich sind. Sie bieten ein ausgewogenes Engagement in den breiten chinesischen Markt.

Für nachhaltig bewusste Anleger*innen steht der KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS ETF zur Verfügung. Dieses breit über verschiedene Sektoren diversifiziertes Portfolio setzt sich aus großen und mittelgroßen Unternehmen zusammen, die nach dem Best-in-Class-Ansatz im Vergleich zu ihren Konkurrenten das Ziel verfolgen, ein besseres ESG-Profil aufzubauen. Der Anteil eines Unternehmens ist auf zehn Prozent begrenzt.

Die folgenden drei ETFs setzen auf chinesische Unternehmen mit Schwerpunkt auf Internetdienstleistungen, Gesundheitswesen und technologische Innovationen:

Der KraneShares CSI China Internet UCITS ETF bietet ein Investment in chinesische Unternehmen, die ihre Umsätze mit Internetdienstleistungen erzielen. Dazu gehören Software-Entwickler, Online-Einzelhändler oder Suchmaschinenanbieter. Voraussetzung für die Portfolioaufnahme ist, dass ein Unternehmen sowohl in den USA als auch in Hongkong notiert ist.

Der KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF setzt auf große und mittelgroße chinesische Unternehmen aus dem Gesundheitssektor. Der Anteil jedes Unternehmens ist auf zehn Prozent begrenzt.

Der KraneShares ICBCCS SSE Star Market 50 Index UCITS ETF umfasst die 50 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung, die im SSE Science and Technology Innovation Board gelistet sind. Es handelt sich hier um führende, auf technologische Innovationen basierende Unternehmen.

Das Angebot wird abgerundet durch den KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF. Dieser investiert in Unternehmen weltweit, die sich mit der Mobilität der Zukunft befassen und als nachhaltig gelten. Dazu gehören Unternehmen mit signifikanten Umsätzen in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Energiespeichertechnologien, autonome Navigationstechnologie, Lithium- und Kupferbergbau sowie Wasserstoff-Brennstoffzellen. Unternehmen, die in ESG-Kontroversen involviert sind, werden ausgeschlossen.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

KraneShares MSCI China A 50 Connect UCITS ETF

Aktien-ETF

IE00BJLFK515

0,40 Prozent

thesaurierend

MSCI China A 50 Connect Index

KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS ETF

Aktien-ETF

IE00BKPT4N29

0,40 Prozent

thesaurierend

MSCI China ESG Leaders 10/40 Index

KraneShares CSI China Internet UCITS ETF

Aktien-ETF

IE00BFXR7892

0,75 Prozent

thesaurierend

CSI Overseas China Internet Index

KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF

Aktien-ETF

IE00BL6K0S82

0,65 Prozent

thesaurierend

MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index

KraneShares ICBCCS SSE Star Market 50 Index UCITS ETF

Aktien-ETF

IE00BKPJY434

0,82 Prozent

thesaurierend

SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF

Aktien-ETF

IE000YUAPTQ0

0,72 Prozent

thesaurierend

Bloomberg Electric Vehicles ESG Screened Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.093 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

10. Oktober 2023, © Deutsche Börse AG