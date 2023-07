Neuer ETN: erweitertes Angebot an ETNs

Leverage Shares ermöglicht Engagement um Aktienunternehmen, US-Staatsanleihen, sowie Tech-Werten mit Vola-Hedge-Komponente.

30. Juni 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Freitag sind 14 Exchange Traded Notes von Leverage Shares auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Leverage Shares ergänzt sein bestehendes Angebot an besicherten Exchange Traded Notes (ETNs) und bietet Anleger*innen Zugang zur Long- und Short-Wertentwicklung von Aktienunternehmen, US-Staatsanleihen als auch einer aktiven Anlagestrategie aus Tech-Werten in Kombination mit einer Hedge-Komponente mit bis zu einem 5-fachen Hebelfaktor.

Der LS FAANG+ ETP bildet die Wertentwicklung eines Aktienkorbs aus zehn gleichgewichteten, hochliquiden und weltweit bekannten US-Technologieunternehmen ab. Hierzu zählen beispielsweise Amazon, Apple, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Netflix und Tesla. Zugang zum indischen Aktienmarkt in der 3-fachen Long- und Short-Variante bietet der Leverage Shares India ETP.

Bei den Einzelunternehmen mit einem dreifachen Hebelfaktor können Anleger*innen ein Long- oder Short-Investment in die Wertentwicklung des US-Mineralölkonzerns Exxon oder des italienischen Automobilherstellers Ferrari eingehen.

Weitere ETNs bieten Zugang zum US-Anleihemarkt mit dem Schwerpunkt auf inflationsgeschützte Staatsanleihen sowie Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren oder von mehr als 20 Jahren, und zwar sowohl long als auch short mit einem Hebel von fünf.

Mit dem LS Short Volatility Long Tech ETP wird eine aktive Anlagestrategie verfolgt, die Anleger*innen Zugang zur positiven Wertentwicklung des US-Technologiesektors über QQQ bietet und gleichzeitig einen Hedge gegen Verlustrisiken mit einer Short-Position in den VXX anstrebt. Dabei wird eine Long-Position in den Invesco QQQ Trust (QQQ) und im Gegenzug eine Short-Position in den iPath S&P 500 VIX-Short-Term Futures ETN (VXX) aufgebaut.

Name

ISIN

LS FAANG+ ETP

XS2595675724

Leverage Shares 3x Long Exxon (XOM) ETP Securities

XS2595672549

Leverage Shares -3x Short Exxon (XOM) ETP Securities

XS2595672895

Leverage Shares 3x Long Ferrari (RACE) ETP Securities

XS2595673190

Leverage Shares -3x Short Ferrari (RACE) ETP Securities

XS2595673786

Leverage Shares 3x Long India ETP Securities

XS2595675302

Leverage Shares -3x Short India ETP Securities

XS2595675567

Leverage Shares 5x Long TIPS Inflation Protected US Bond ETP Securities

XS2595670501

Leverage Shares -5x Short TIPS Inflation Protected US Bond ETP Securities

XS2595671657

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

XS2595671814

Leverage Shares -5x Short 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

XS2595671905

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities

XS2595672036

Leverage Shares -5x Short 20+ Year Treasury Bond ETP Securities

XS2595672382

LS Short Volatility Long Tech ETP

XS2595675641



Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.036 ETFs, 186 ETCs und 262 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 19 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.

30. Juni 2023, © Deutsche Börse AG