Neuer ETN: Ethereum in Kombination mit Staking-Prämie

ETC Group bietet das Engagement in die Wertentwicklung der Kryptowährung Ethereum.

27. Februar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Dienstag ist ein neuer Krypto-ETN von ETC Group auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Mit dem ETC Group Ethereum Staking ETP erhalten Anleger*innen Zugang zur Wertentwicklung der Kryptowährung Ethereum in Kombination mit einer Staking-Prämie. Beim Staking werden die jeweiligen Krypto-Assets auf der Blockchain hinterlegt, um Transaktionen zu validieren. Im Gegenzug wird eine Prämie gezahlt. Auf diese Weise können Anleger*innen nicht nur an der Wertentwicklung der Kryptowährung, sondern auch an den jeweiligen Staking-Erträgen partizipieren. Das Produkt ist über den Kryptowert physisch besichert.

Der ETN kann wahlweise in Euro oder US-Dollar unter Verwendung des entsprechenden Xetra-Kürzels gehandelt werden.

Name

ISIN

Verwaltungskosten

Xetra Kürzel der Handelswährung in Euro

Xetra Kürzel der Handelswährung in US-Dollar

ETC Group Ethereum Staking ETP (ET32)

DE000A3G90G9

0 Prozent

ET32

ET33



Alle auf Xetra handelbaren Krypto-ETNs sind physisch besichert und notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Darüber hinaus werden alle Krypto-ETNs auf Xetra von der Eurex Clearing AG als zentralem Kontrahenten (CCP) der Gruppe Deutsche Börse zentral gecleart. Durch das zentrale Clearing profitieren insbesondere institutionelle Investoren von deutlich reduzierten Risiken bei der Abwicklung der Geschäfte.

Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.141 ETFs, 191 ETCs und 235 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von mehr als 14 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.

27. Februar 2024, © Deutsche Börse AG