Neuer ETF: feste Laufzeit auf Staats- und Unternehmensanleihen

iShares erweitert das Angebot an Renten-ETFs mit fester Laufzeit um gemischte Portfolios mit Anleiher guter Bonität und unterschiedlicher Fälligkeit.

7. September 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Donnerstag sind sieben neue Exchange Traded Funds von iShares auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Die neuen iBonds-Produkte sind Anleihen-ETFs mit fester Laufzeit, die Anleger*innen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Staats- oder Unternehmensanleihen bieten. Die Laufzeit dieser Anleihen endet in dem Jahr, das im jeweiligen Fondsnamen angegeben ist. Das Fälligkeitsdatum der ETFs wurde auf Ende 2025, 2026, 2027 oder 2028 festgelegt. Am Ende der Laufzeit werden die ETF-Anteile liquidiert und der Portfoliowert an die Anteilsinhaber*innen ausgezahlt.

Die in den Unternehmensanleihen-ETFs enthaltenen Anleihen besitzen ein Investment Grade-Rating. Zudem wird ein ESG-Filter angewendet. Dieser schließt Unternehmen aus, die in Geschäftsbereichen wie Tabakherstellung, Atomwaffen, Herstellung ziviler Feuerwaffen, umstrittene Waffen oder Kraftwerkskohle tätig sind.

Für den iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF werden US-Schatzanweisungen und -Staatsanleihen mit einem festen Zeitplan für Kuponzahlungen und einem im Umlauf befindlichen Betrag von mindestens 1 Mrd.US$ ausgewählt.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF EUR (Acc)

Renten-ETF

IE000WA6L436

0,12 Prozent

ausschüttend

Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF EUR (Acc)

Renten-ETF

IE0008UEVOE0

0,12 Prozent

ausschüttend

Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corp UCITS ETF EUR (Acc)

Renten-ETF

IE000GUOATN7

0,12 Prozent

ausschüttend

Bloomberg MSCI December 2025 Maturity Euro Corporate ESG Screened Index

iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corp UCITS ETF EUR (Acc)

Renten-ETF

IE000ZOI8OK5

0,12 Prozent

ausschüttend

Bloomberg MSCI December 2027 Maturity Euro Corporate ESG Screened Index

iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp UCITS ETF USD (Acc)

Renten-ETF

IE000I1D7D10

0,12 Prozent

ausschüttend

Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index

iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)

Renten-ETF

IE000U99N3V1

0,10 Prozent

ausschüttend

ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index

iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corp UCITS ETF USD (Acc)

Renten-ETF

IE0000X2DXK3

0,12 Prozent

ausschüttend

Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.073 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

7. September 2023, © Deutsche Börse AG