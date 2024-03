Neuer ETF: Zugang zum indischen Technologiesektor

Neuer Themen-ETF von HSBC auf Xetra bietet Zugang zum indischen Technologiesektor.

6. März 2023. FRANKFURT. Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von HSBC Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Der HSBC S&P India Tech UCITS ETF EUR bildet die Wertentwicklung des S&P India Tech Index in der Anteilsklasse Euro ab. Anleger*innen erhalten Zugang zu führenden Unternehmen, die basierend auf ihrer RBICS-Klassifizierung in technologiebezogenen Geschäftszweigen auf dem indischen Markt und in den Segmenten Kommunikation, digitale Technologie und Software tätig sind.

RBICS-Klassifizierung steht für Revere Business Industry Classifications System (RBICs) von FactSet, das den Technologiesektor anhand eines umsatzbasierten Ansatzes abbildet. In Frage kommende Unternehmen müssen mehr als 80 Prozent ihres Umsatzes in den genannten Geschäftsbereichen erwirtschaften.

Zu den zehn führenden Unternehmen gehören Infosys, gefolgt von HCL-Technologies, Bharti Airtel und Tata Consultancy Services.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

HSBC S&P India Tech UCITS ETF EUR (Acc)

Aktien-ETF

IE0008119MO8

0,65 Prozent

thesaurierend

S&P India Tech Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.135 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 14 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.



6. März 2024, © Deutsche Börse AG