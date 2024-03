Neuer ETF: Zugang zu Unternehmen aus Schwellenländern

Neuer UBS-ETF auf Xetra ermöglicht den Zugang zu Unternehmen aus Schwellenländern mit Ausnahme von China.

22. März 2024, FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von UBS Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Mit dem UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF können Anleger*innen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus großen und mittelgroßen Unternehmen investieren, die ihren Sitz in einem der 23 Schwellenländer mit Ausnahme von China haben. Der Referenzindex deckt rund 85 Prozent der Marktkapitalisierung jedes Landes ab. Die am stärksten vertretenen Länder sind Taiwan, Indien und Südkorea. Die Gewichtung der Emittenten ist auf maximal 5 Prozent begrenzt.





Bei der Auswahl der Unternehmen wird ein Best-in-Class-Ansatz hinsichtlich der ESG-Kriterien verfolgt. Dabei müssen die Unternehmen eine hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Bilanz sowie einen geringeren CO2-Ausstoß im Vergleich zur Konkurrenz aufweisen. Unternehmen, die in kontroversen Geschäftsaktivitäten involviert sind, werden ausgeschlossen.

Es handelt sich hier um eine thesaurierende Anteilsklasse in der Basiswährung US-Dollar.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Aktien-ETF

IE00BNC0MH93

0,20 Prozent

thesaurierend

MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.142 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 14 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.



22. März 2024, © Deutsche Börse AG