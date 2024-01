Neuer ETF: Unternehmen Mit CO2-Reduktionen

iShares bietet Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen.

12. Januar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von iShares auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Der iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF bildet die Wertentwicklung des MSCI World Climate Change Paris Aligned Select Index ab. Der Fonds investiert in über 600 Unternehmen aus Industrieländern, die ihre Kohlenstoffemissionen an das Pariser Klimaabkommen ausrichten. Das breit diversifizierte Investment richtet sich vor allem an Anleger*innen, die Klimarisiken reduzieren möchten.

Der Referenzindex, der auf dem MSCI World Index basiert, wählt und gewichtet die Unternehmen mit dem Ziel aus, die Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Mutterindex zu halbieren und eine zusätzliche jährliche Reduktion der CO2-Intensität von 7 Prozent zu erreichen.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)

Aktien-ETF

IE00BMXC7W70

0,20 Prozent

thesaurierend

MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (USD)



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.126 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von über 14 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

12. Januar 2024, © Deutsche Börse AG