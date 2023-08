Neuer ETF: US-Unternehmen mit Fundamentalfilter

WisdomTree ermöglicht das Engagement in 300 US-amerikanischen Unternehmen mit überdurchschnittlichen Gewinnwachstum, Kapitalrendite und Dividendenstärke.



8. August 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Montag ist ein neuer Exchange Traded Fund von WisdomTree auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Mit dem WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged können Anleger*innen in ein Portfolio aus 300 US-amerikanischen dividendenstarken Unternehmen mit der besten Kombination aus Wachstums- und Qualitätsfaktoren investieren. Die Unternehmen werden auf der Grundlage des langfristigen Gewinnwachstums und der durchschnittlichen Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite ausgewählt. Für die Gewichtung werden die in den Vorjahren gezahlten Dividenden herangezogen. Unternehmen, die die ESG-Kriterien von WisdomTree nicht erfüllen, sind vom Investment ausgeschlossen.

Es handelt sich hier um eine währungsgesicherte Anteilsklasse, in der die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen minimiert werden.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged

Aktien-ETF

IE000CXVOXQ1

0,35 Prozent

thesaurierend

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.061 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

8. August 2023, © Deutsche Börse AG