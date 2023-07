Neuer ETF: S&P 500 kombiniert mit Covered-Call-Strategie

Global X ermöglicht das Engagement in die 500 größten US-Unternehmen bei gleichzeitigem Verkauf von Call-Optionen auf die Aktien.

13. Juli 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Global X auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Anleger*innen profitieren beim Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF von der Wertentwicklung der 500 größten US-Unternehmen in Kombination mit der Covered-Call-Strategie, auch bekannt als Buy-Write-Strategie. Hierbei wird die Performance des S&P 500 Index abgebildet und über den Verkauf von Call-Optionsscheinen zusätzliche Einnahmen generiert. Damit werden Verluste in negativen Marktphasen reduziert, während Gewinne in positiven Marktphasen beschränkt werden können.

Die Covered-Call-Strategie bietet Anleger*innen ein verbessertes Risikoprofil, indem das Verlustrisiko durch die Prämie der verkauften Call Optionsscheine abgefedert wird.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Aktien-ETF

IE0002L5QB31

0,45 Prozent

ausschüttend

CBOE S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.043 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

13. Juli 2023, © Deutsche Börse AG