Neuer ETF: NASDAQ ex Financials

Deka bietet den Zugang zu den 100 größten, nicht im Finanzsektor tätigen Unternehmen an der NASDAQ.

18. Oktober 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von Deka auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Mit dem Deka Nasdaq-100 UCITS ETF erhalten Anleger*innen Zugang zu den 100 größten nicht im Finanzsektor tätigen Unternehmen, die am NASDAQ-Aktienmarkt notiert sind. Zu den am stärksten vertretenen Branchengruppen zählen Computer-Hardware und -Software, Telekommunikation, Einzelhandel, Großhandel und Gesundheitsversorgung. Die am stärksten gewichteten Unternehmen sind Apple, Microsoft und Amazon.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

Deka Nasdaq-100 UCITS ETF

Aktien-ETF

DE000ETFL623

0,25 Prozent

ausschüttend

Nasdaq-100 Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.100 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

18. Oktober 2023, © Deutsche Börse AG