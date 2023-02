Neuer ETF: Kurzlaufende Staatsanleihen der Eurozone mit Renditefilter

Xtrackers bietet das Engagement in liquide, kurzlaufende EU-Staatsanleihen in einer Auswahl der fünf Länder mit den höchsten Renditen.

3. Februar 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Xtrackers auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Mit dem Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF haben Anleger*innen die Möglichkeit, in auf Euro lautende Staatsanleihen mit einem Investment Grade-Rating zu investieren. In dem zugrundeliegenden Index werden ausschließlich Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren berücksichtigt, die von den fünf Ländern der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben werden. Darüber hinaus muss jede im Index enthaltene Anleihe ein Mindestumlaufvolumen von 2 Mrd. Euro aufweisen.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

Renten-ETF

LU2552296563

0,15 Prozent

thesaurierend

Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.010 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 19 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

3. Februar 2023, © Deutsche Börse AG