Neuer ETF: Herabgestufte High Yield-Unternehmensanleihen

VanEck ermöglicht das Engagement in während der Laufzeit zurückgestufte hochverzinsliche Unternehmensanleihen, sogenannte Fallen Angels.

7. September 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von VanEck auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Der VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF investiert in ein Portfolio hochverzinslicher Unternehmensanleihen, die als Fallen Angels bekannt sind. Die auf US-Dollar lautenden und auf dem US-Markt emittierten festverzinslichen Anleihen zeichnen sich dadurch aus, dass sie zum Zeitpunkt der Emission ein Investment Grade Rating hatten, dieses zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Fonds jedoch nicht mehr aufweisen. Es werden Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und einem ausstehenden Volumen von mindestens 250 Millionen US-Dollar aufgenommen.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Renten-ETF

IE000J6CHW80

0,35 Prozent

thesaurierend

ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.073 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

6. September 2023, © Deutsche Börse AG