Neuer ETF: Euro-Unternehmensanleihen mit Fälligkeitsdatum

iShares bietet Zugang zu Euro-Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit bis 2025 und 2027.

22. November 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Mittwoch sind zwei neue Exchange Traded Funds von iShares auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Mit den zwei neuen Anteilsklassen aus der iBonds-ETF-Produktfamilie erweitert iShares sein Angebot an Laufzeit-ETFs. Ein iBond-ETF investiert in einen Korb aus Anleihen mit ähnlichem Fälligkeitstermin wie der ETF selbst. Nach Ablauf der Fälligkeit wird der ETF liquidiert und an die Anleger*innen ausgezahlt. Zwischenzeitliche Zinszahlungen können je nach Anteilsklasse ausgeschüttet oder reinvestiert werden.

Die beiden neuen ETFs investieren in ein breit diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating. Die Laufzeit der beiden ETFs endet im Dezember 2025 bzw. Dezember 2027 und die Zinszahlungen werden ausgeschüttet.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corp UCITS ETF

Renten-ETF

IE000NXQKHU1

0,12 Prozent

ausschüttend

Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corp UCITS ETF

Renten-ETF

IE000H5X52W8

0,12 Prozent

ausschüttend

Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.132 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

22. November 2023, © Deutsche Börse AG