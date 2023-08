Neuer ETF: Engagement in Schwellenländern

UBS erweitert das Angebot an ETFs und ermöglicht Anleger*innen das Engagement in Schwellenländern mit Ausnahme von China.



29. August 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von UBS Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Mit dem UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF können Anleger*innen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus zurzeit 666 großen und mittelgroßen Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern investieren. Der Referenzindex umfasst 23 der 24 von MSCI definierten Emerging Markets, mit Ausnahme von China. Dieses Investment deckt 85 Prozent der Marktkapitalisierung der einzelnen Länder ab. Zu den am höchsten gewichteten Ländern gehören Taiwan, Indien und Südkorea. Die wichtigsten Sektoren sind Informationstechnologie und Finanzwerte.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertrags-verwendung

Referenzindex

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc

Aktien-ETF

LU2050966394

0,25 Prozent

thesaurierend

MSCI Emerging Markets ex China Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.073 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

29. August 2023, © Deutsche Börse AG